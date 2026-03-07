SUSCRÍBETE
    Nacional

    Coordinadora 8M convoca a marchas por el Día de la Mujer: lanza críticas al gobierno de Boric y advierte sobre la llegada de Kast

    Desde el colectivo ya han mostrado su postura frente al nuevo gobierno, que señalaron como "parte de un sector que se ha opuesto históricamente a todas nuestras luchas".

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial Marcha 8M 2025. FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    La Coordinadora Feminista 8M convocó a marchar este domingo 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer en distintas partes del país. En total, más de 42 eventos se organizaron entre este viernes y lunes.

    La convocatoria principal es este domingo a las 10 de la mañana Plaza Italia, en Metro Baquedano, conocida durante en estallido como “Plaza Dignidad”, para comenzar a marchar a las 11 de la mañana desde ese punto.

    Este año, la consigna de estas movilizaciones es “ni un paso atrás, cien pasos adelante”.

    En la capital también hay un llamado a marchar a las 18 horas desde el Metro Protectora de la Infancia hacia la Plaza de Puente Alto.

    “Marchamos mañana y convocamos a marchar a todas las mujeres, de todas las edades, de todos los oficios, formales e informales, a las estudiantes, de todos los niveles, a las pobladoras que han dado una gran lucha por su casa y una difícil lucha en todo este periodo”, dijo la vocera del colectivo, Margarita Peña.

    Según comentó Peña, “esta convocatoria y esta marcha es especialmente importante, porque en pocos días más asume un gobierno que representa a un sector que se ha opuesto históricamente a todas nuestras luchas y a todos nuestros derechos”.

    “Se opusieron a que entráramos a la universidad, se opusieron al divorcio, se opusieron al reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio, se opusieron a la píldora anticonceptiva, aunque parezca increíble. Se opusieron también a la distribución de la píldora del día después y hoy buscan garantizar la impunidad a los violadores de derechos humanos, a los femicidas y abusadores de niños y niñas”, señaló remarcando la postura de la coordinadora frente al nuevo gobierno de José Antonio Kast.

    En esta instancia también fue consultada por la labor de la administración saliente del Presidente Gabriel Boric, sobre el que dijo que ha tenido pequeños avances, pero también está al debe. “A nosotras nos duele especialmente la respuesta a la lucha de las pobladoras, a la lucha de las y los sin casa, que han sido salvajemente reprimidos y que han sido expulsados de sus territorios sin solución habitacional”, manifestó.

    Además, recordaron las acciones que han estado haciendo durante esta semana como la intervención en estaciones de metro con nombres de mujeres que representan la lucha feminista y “se han vestido de pañuelos los monumentos en una acción que reivindica la toma y la manifestación del espacio público para reivindicar nuestros derechos”.

    Quienes también acompañaron a la Coordinadora 8M, fue la Red de Mujeres Mapuche y el Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena quienes también hicieron un llamado a marchar a las mujeres que representan.

