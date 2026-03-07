SUSCRÍBETE
    Nacional

    El dispar presente de las voceras feministas

    Luego de que el movimiento que impulsó los derechos de las mujeres ganara fuerza en el país, varias de las figuras que integraban distintas instancias del activismo aterrizaron en la política institucional o académica.

    Por 
    Ignacia Canales
     
    Sofía Álvarez
    Santiago 8 de marzo de 2024 Se realiza la marcha y conmemoracion por el Dia Internacional de la Mujer. Karin Pozo/Aton Chile KARIN POZO/ATONCHILE

    Feminismo. Según la RAE, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. En el último tiempo, además, una palabra muy ligada al gobierno actual: una semana antes de asumir la Presidencia, en 2022, Gabriel Boric afirmó que su administración sería feminista.

    Esa decisión no fue una coincidencia. El apoyo de los movimientos feministas -en ascenso- fue clave para la candidatura. Y mientras figuras icónicas de la administración participaron activamente en el movimiento, otras voceras dieron el salto a distintos cargos y espacios de influencia fuera del gobierno.

    Alondra Carrillo fue de las primeras voceras de una de las organizaciones más reconocidas del movimiento, la Coordinadora 8M. A partir de ella ganó visibilidad y en 2020 fue elegida como constituyente. En la asamblea fue una de las integrantes que impulsaron la agenda de género. Tras ello, la psicóloga de la U. Católica, además de su vida laboral ligada a su carrera, continúa en la organización. “Sigo donde he estado en estos últimos años. Soy parte de la Coordinadora Feminista 8M y desde ahí trabajo y construyo el horizonte que nos proponemos colectivamente”, cuenta.

    Bárbara Sepúlveda es otra de las constituyentes feministas. Ganó reconocimiento en 2018, cuando fundó la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

    Tras su paso por la política, su trayectoria ha seguido ligada al derecho y la academia. Con un magíster en Derecho Público y otro en Género, desde el año pasado es presidenta de Abofem. Actualmente, la militante del PC se dedica a la docencia en la UAH, donde imparte clases de Derecho Constitucional y participa en cursos y charlas sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.

    La socióloga Claudia Dides fue uno de los rostros que marcaron las manifestaciones feministas. Es fundadora y exdirectora Ejecutiva de Miles, una organización de la sociedad civil que desde 2015 promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Sus estudios han sido citados múltiples veces por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

    Hoy Dides está dedicada a la academia: es profesora de la U. Stanford en Chile y de la UMCE. Consultada por el movimiento, la socióloga dice “que sí hubo un declive. Había mucha esperanza por parte de los movimientos respecto a la agenda de género que se presentó con el gobierno actual. Había mucha expectativa, pero como en muchas otras cosas, las expectativas, por supuesto, no se cumplieron. Por otro lado, el movimiento estuvo inactivo”.

    Desde el lado de las agrupaciones civiles, Siomara Molina participa activamente desde 2009 en la defensa del aborto sin causales. Hoy es vocera de la Asamblea Permanente por el Aborto y estudia medicina china. Aunque sigue en el mismo espacio de activismo, con los años se ha transformado en una voz de referencia para el movimiento. De hecho, ha participado en instancias clave con autoridades para definir lineamientos en materia de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.

