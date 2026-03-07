Mujeres lideran participación electoral pero aún son minoría en liderazgos políticos según estudio de Servel

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, el Servicio Electoral de Chile (Servel) publicó un estudio con indicadores sobre el comportamiento de las mujeres el sistema electoral, en que se puede apreciar que aunque haya más participación en las elecciones por parte de mujeres, aún no hay paridad en cargos políticos.

Por ejemplo, las cifras muestran que, si bien el 51,2% de las personas en el padrón electoral en 2025 eran mujeres y que votaron más que los hombres, solo 16,5% de las alcaldías fueron ganadas por ellas y ninguna mujer resultó electa gobernadora regional durante el año pasado.

El informe “Participación y representación de las mujeres en política: una mirada desde el Servicio Electoral de Chile” además señala que la afiliación de mujeres en partidos políticos tiene una tendencia a la baja.

Como señala el estudio, durante 2017, las mujeres representaban el 50,6% de las personas afiliadas, mientras que en enero de 2026 esa proporción cayó a 46,6%.

Asimismo, la proporción de mujeres que ejercieron la presidencia en partidos políticos fluctuó entre 15% y 28,6% durante los últimos años. En 2022 fue el año con mayor representación y solo 8 de 28 partidos eran presididos por mujeres.

Respecto a la Ley de Cuotas de 2017, que establece que ningún género puede superar el 60% de las candidaturas de un partido, el informe menciona que desde su implementación efectivamente ha habido un aumento importante de mujeres postulantes.

En 2025 hubo más de un 44% de candidaturas femeninas al Congreso y si bien la representación del género en esos escaños sigue siendo bajo en comparación a los hombres, con un 34,4%, ha tenido un crecimiento sostenido desde la vuelta a la democracia en que las mujeres ocupaban un 5,7% de las cámaras.