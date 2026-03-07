Violencia intrafamiliar en Santiago: más de 2.600 reportes en la comuna durante 2025

EL DOLOR DE CABEZA PUEDE OCULTAR MALTRATO. Una mujer en un centro de acogida para maltratadas de Madrid. MALTRATO - MUJER - SILUETA - SENTADA - HABITACION - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR -

La comuna de Santiago registró durante 2025 un total de 2.646 reportes por violencia intrafamiliar (VIF) recibidos por la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, problema persistente que, además, mostró un aumento en la segunda mitad del año.

De acuerdo con el balance municipal, 990 de esos reportes se concentraron en el segundo semestre, lo que confirma una tendencia al alza en los últimos meses del año. A ello se suman 1.556 denuncias policiales registradas en la comuna, según datos del Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que posiciona a Santiago entre las comunas con mayor incidencia de este delito en la Región Metropolitana.

Zonas y horarios de mayor ocurrencia

El análisis territorial muestra que los casos se concentran principalmente en sectores como Parque Almagro, Santa Isabel y Santa Ana, barrios residenciales donde la violencia se manifiesta con mayor frecuencia.

También se identificó un patrón horario claro: la mayoría de los episodios ocurre los fines de semana entre las 20:00 y la 01:00 horas, especialmente sábados y domingos. Según el diagnóstico municipal, estos horarios suelen estar asociados a factores como consumo de alcohol, convivencia prolongada dentro del hogar y escalamiento de conflictos durante la noche.

Las víctimas en la comuna son mayoritariamente mujeres adultas, aunque el municipio detectó un aumento relevante de mujeres migrantes en situación regular, muchas de ellas con redes de apoyo limitadas o inexistentes.

Los tipos de violencia más frecuentes corresponden a violencia psicológica, económica y física, en contextos marcados por separaciones recientes, relaciones con altos niveles de control o dependencia emocional y situaciones de precariedad habitacional.

Desde el análisis municipal, el fenómeno responde a factores estructurales, entre ellos una cultura machista arraigada, desigualdad de poder dentro de la pareja y la normalización de dinámicas violentas en el ámbito doméstico.

Respuesta municipal

Para enfrentar el problema, el municipio ha reforzado distintos dispositivos de apoyo y protección a víctimas.

Uno de ellos es la Defensoría de las Víctimas, que durante 2025 atendió 609 casos, de los cuales 387 correspondieron a violencia intrafamiliar. Actualmente mantiene 47 causas vigentes relacionadas con delitos como amenazas, lesiones y maltrato habitual. El programa entrega orientación legal, acompañamiento en denuncias y seguimiento de procesos judiciales.

En paralelo, el municipio realizó seguimiento a 1.833 causas durante 2025, concentradas principalmente en barrios como Yungay, Parque Almagro, Santa Isabel y el casco histórico. El objetivo es monitorear el cumplimiento de medidas cautelares y órdenes de protección, reduciendo así el riesgo de reincidencia.

Apoyo social y coordinación institucional

A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), la municipalidad también cuenta con dispositivos de residencia familiar y coordinación con albergues, destinados a mujeres que deben abandonar su hogar junto a sus hijos por situaciones de riesgo.

Estas acciones se realizan en coordinación con instituciones como el Ministerio Público de Chile, Carabineros de Chile, la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, además de programas municipales como OLN y LAZOS.

Para 2026, la comuna implementará una Mesa Interinstitucional de Violencia Intrafamiliar, instancia que busca mejorar la coordinación entre instituciones, agilizar las derivaciones y fortalecer el seguimiento de los casos más críticos.