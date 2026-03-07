SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Violencia intrafamiliar en Santiago: más de 2.600 reportes en la comuna durante 2025

    Los casos se concentran en sectores como Parque Almagro, Santa Isabel y Santa Ana, con mayor ocurrencia los fines de semana en horario nocturno. El municipio reforzó dispositivos de apoyo jurídico, seguimiento de medidas de protección y coordinación con instituciones para enfrentar el aumento de denuncias.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    EL DOLOR DE CABEZA PUEDE OCULTAR MALTRATO. Una mujer en un centro de acogida para maltratadas de Madrid. MALTRATO - MUJER - SILUETA - SENTADA - HABITACION - VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - GORKA LEJARCEGI

    La comuna de Santiago registró durante 2025 un total de 2.646 reportes por violencia intrafamiliar (VIF) recibidos por la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria, problema persistente que, además, mostró un aumento en la segunda mitad del año.

    De acuerdo con el balance municipal, 990 de esos reportes se concentraron en el segundo semestre, lo que confirma una tendencia al alza en los últimos meses del año. A ello se suman 1.556 denuncias policiales registradas en la comuna, según datos del Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que posiciona a Santiago entre las comunas con mayor incidencia de este delito en la Región Metropolitana.

    Zonas y horarios de mayor ocurrencia

    El análisis territorial muestra que los casos se concentran principalmente en sectores como Parque Almagro, Santa Isabel y Santa Ana, barrios residenciales donde la violencia se manifiesta con mayor frecuencia.

    También se identificó un patrón horario claro: la mayoría de los episodios ocurre los fines de semana entre las 20:00 y la 01:00 horas, especialmente sábados y domingos. Según el diagnóstico municipal, estos horarios suelen estar asociados a factores como consumo de alcohol, convivencia prolongada dentro del hogar y escalamiento de conflictos durante la noche.

    Las víctimas en la comuna son mayoritariamente mujeres adultas, aunque el municipio detectó un aumento relevante de mujeres migrantes en situación regular, muchas de ellas con redes de apoyo limitadas o inexistentes.

    Violencia intrafamiliar en Santiago: más de 2.600 reportes en 2025 Patricio_Banda

    Los tipos de violencia más frecuentes corresponden a violencia psicológica, económica y física, en contextos marcados por separaciones recientes, relaciones con altos niveles de control o dependencia emocional y situaciones de precariedad habitacional.

    Desde el análisis municipal, el fenómeno responde a factores estructurales, entre ellos una cultura machista arraigada, desigualdad de poder dentro de la pareja y la normalización de dinámicas violentas en el ámbito doméstico.

    Respuesta municipal

    Para enfrentar el problema, el municipio ha reforzado distintos dispositivos de apoyo y protección a víctimas.

    Uno de ellos es la Defensoría de las Víctimas, que durante 2025 atendió 609 casos, de los cuales 387 correspondieron a violencia intrafamiliar. Actualmente mantiene 47 causas vigentes relacionadas con delitos como amenazas, lesiones y maltrato habitual. El programa entrega orientación legal, acompañamiento en denuncias y seguimiento de procesos judiciales.

    En paralelo, el municipio realizó seguimiento a 1.833 causas durante 2025, concentradas principalmente en barrios como Yungay, Parque Almagro, Santa Isabel y el casco histórico. El objetivo es monitorear el cumplimiento de medidas cautelares y órdenes de protección, reduciendo así el riesgo de reincidencia.

    Violencia intrafamiliar en Santiago: más de 2.600 reportes en 2025 SIN CREDITO

    Apoyo social y coordinación institucional

    A través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), la municipalidad también cuenta con dispositivos de residencia familiar y coordinación con albergues, destinados a mujeres que deben abandonar su hogar junto a sus hijos por situaciones de riesgo.

    Estas acciones se realizan en coordinación con instituciones como el Ministerio Público de Chile, Carabineros de Chile, la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, además de programas municipales como OLN y LAZOS.

    Para 2026, la comuna implementará una Mesa Interinstitucional de Violencia Intrafamiliar, instancia que busca mejorar la coordinación entre instituciones, agilizar las derivaciones y fortalecer el seguimiento de los casos más críticos.

    Más sobre:SantiagoMunicipalidad2025Violencia IntrafamiliarVIFEstadísticasComunicadoInforme

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    Lo más leído

    1.
    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    Por modificación en los protocolos: hospitales públicos reciben visitas de mascotas de pacientes

    2.
    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    Incautan más de 16 mil pares de zapatillas falsificadas en contenedor que provenía desde China en el puerto de Valparaíso

    3.
    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    Se pagó rescate de $500 millones: en internación provisoria adolescente involucrado en secuestro de mujer y su hija en Quilicura

    4.
    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    Observatorios astronómicos salen al paso de advertencia de EE.UU. sobre uso militar de proyectos vinculados a China en Chile

    5.
    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Carabineros implementará cortes y desvíos de tránsito el domingo por manifestaciones del 8M en la Alameda

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga
    Chile

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia
    El Deportivo

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    A fondo con Jaime Pizarro: “Pensar que puedo estar en el fútbol es algo que me ha acompañado permanentemente”

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami
    Mundo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual