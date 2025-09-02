Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025

Santiago 8 de agosto 2025. Se realiza punto de prensa en el OS9 de carabineros por procedimiento de secuestro Dragomir Yankovic/Aton Chile

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se reunió con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien le planteó sus preocupaciones con respecto a la Supercopa 2025, que enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura.

El partido se realizará a las 15.00 horas del 14 de noviembre, sin embargo, el jefe comunal ha expresado su desacuerdo con ello al señalar que será riesgoso para la comuna albergar el evento deportivo.

Ante esto, el ministro Cordero aclaró que, si bien Iglesias manifestó sus preocupaciones, no está dentro de las competencias del Ministerio de Seguridad autorizar la realización de eventos masivos.

“Lo que hace es que emite los informes de seguridad que están vinculados a esos eventos masivos. Es la delegación sobre la base de los antecedentes que proporciona el organizador, conjuntamente además con la policía que toma esa decisión . Nosotros entendemos que hasta el día de hoy una de las alternativas para tomar esa decisión”, explicó.

“ Yo me he comprometido a tener en consideración esos antecedentes a propósito de los informes de seguridad. Entiendo que más tarde hay otra reunión vinculada a este aspecto, pero esas son las conversaciones que nosotros hemos tenido con el alcalde”, añadió el ministro.

En esa línea, indicó que si bien comprende la posición del alcalde también era necesario aclarar las competencias de la cartera que preside. “El Ministerio de Seguridad Pública tiene por propósito velar por la seguridad en los eventos masivos, no su autorización, y en segundo lugar, es el informe de seguridad sobre la base de los antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile”, agregó Cordero.