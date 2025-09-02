SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025

El ministro de Seguridad Pública explicó que la cartera no tiene la competencias para autorizar el evento deportivo y que ello corresponde a la Delegación Presidencial.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza
Santiago 8 de agosto 2025. Se realiza punto de prensa en el OS9 de carabineros por procedimiento de secuestro Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se reunió con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, quien le planteó sus preocupaciones con respecto a la Supercopa 2025, que enfrentará a Colo Colo y Universidad de Chile, en el estadio Santa Laura.

El partido se realizará a las 15.00 horas del 14 de noviembre, sin embargo, el jefe comunal ha expresado su desacuerdo con ello al señalar que será riesgoso para la comuna albergar el evento deportivo.

Ante esto, el ministro Cordero aclaró que, si bien Iglesias manifestó sus preocupaciones, no está dentro de las competencias del Ministerio de Seguridad autorizar la realización de eventos masivos.

“Lo que hace es que emite los informes de seguridad que están vinculados a esos eventos masivos. Es la delegación sobre la base de los antecedentes que proporciona el organizador, conjuntamente además con la policía que toma esa decisión. Nosotros entendemos que hasta el día de hoy una de las alternativas para tomar esa decisión”, explicó.

Yo me he comprometido a tener en consideración esos antecedentes a propósito de los informes de seguridad. Entiendo que más tarde hay otra reunión vinculada a este aspecto, pero esas son las conversaciones que nosotros hemos tenido con el alcalde”, añadió el ministro.

En esa línea, indicó que si bien comprende la posición del alcalde también era necesario aclarar las competencias de la cartera que preside. “El Ministerio de Seguridad Pública tiene por propósito velar por la seguridad en los eventos masivos, no su autorización, y en segundo lugar, es el informe de seguridad sobre la base de los antecedentes proporcionados por Carabineros de Chile”, agregó Cordero.

Más sobre:Luis CorderoSupercopaIndependenciaAgustín Iglesias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones

Gobierno argentino interviene el mercado cambiario tras fuerte alza del dólar

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Pdte. de la Cámara reprocha gestiones de la ministra Lobos tras rechazo a multa: “El gobierno no fue capaz de contener a sus diputados”

Cámara despacha proyecto de voto obligatorio pero sin multas por no sufragar

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

5.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025
Chile

Cordero dice que tomará en cuenta antecedentes entregados por el alcalde de Independencia para desarrollo de Supercopa 2025

Pdte. de la Cámara reprocha gestiones de la ministra Lobos tras rechazo a multa: “El gobierno no fue capaz de contener a sus diputados”

Cámara despacha proyecto de voto obligatorio pero sin multas por no sufragar

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones
Negocios

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones

Gobierno argentino interviene el mercado cambiario tras fuerte alza del dólar

Ventas de autos nuevos rompen racha de cinco meses consecutivos de alzas

Cencosud y Cenco Malls serán protagonistas del EtMday 2025
Tendencias

Cencosud y Cenco Malls serán protagonistas del EtMday 2025

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires
El Deportivo

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028

Córdova le responde a Zavala por criticar la nómina de la Roja ante ausencias de Coquimbo: “Quedó afuera por rendimiento”

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max
Cultura y entretención

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación
Mundo

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa

EE.UU. anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que habría partido de Venezuela y Trump informa muerte de 11 “terroristas”

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo