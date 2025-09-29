Cordero por amenazas de muerte al ministro Gajardo: “Chile no puede traspasar el umbral que otros países han traspasado”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, condenó las amenazas contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señalando que son “extremadamente graves”, a la vez que apuntó que “Chile no puede traspasar el umbral que otros países han traspasado”.

De acuerdo a lo que detalló el titular de Seguridad, ya se ha realizado una denuncia por el hecho y el fiscal Héctor Barros se encuentra a cargo de la investigación, a la vez que apuntó que “han existido amenazas previas, esta una amenaza que en verdad afecta directamente la integridad personal".

“Creo que Chile no puede traspasar el umbral que otros países han traspasado y es utilizar la violencia digital como un medio de amenaza efectiva a las autoridades, porque el traspaso entre lo virtual y lo físico está en una delgada línea roja y por eso la situación es muy grave”, agregó.

Fue a través de una cuenta de Instagram que sujetos aseguraron que al término de este gobierno “harían pagar” al secretario de Estado por lo que sucede en Gendarmería. “Ustedes son culpables de que estemos llenos de presos y no hay contingente. Ladrones... pagarán con cárcel o fusilamiento”, escribieron.

Respecto a otras amenazas que han recibido autoridades, Cordero mencionó que “estos tipos de amenazas ocurren y hay que atacarlas inmediatamente. Tiempo atrás fue también amenazado el ex director de Gendarmería, en esa amenaza también estuvo involucrada mi persona. Hay otra amenaza previa en el caso del oficial y el alcaide que está también en otro centro penitenciario”.

“Yo lo único que le puedo garantizar que hasta ahora las amenazas que han existido contra personal o funcionarios vinculados al sistema penitenciario han sido identificados y están siendo llevadas a juicio", explicó.

En la ocasión, Cordero además señaló que “cuando se amenazan autoridades la pena está agravada”, agregando que " amenazar a las autoridades no puede ser gratis".

El ministro además abordo si es que esta amenaza se encuentran ligadas al crimen organizado, señalando que es materia de la investigación, pero que la amenaza en si misma ya constituye un delito grave.