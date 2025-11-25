Cordero responde a declaraciones de Kast y gobernador de Arica por situación en frontera con Perú

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, hizo un llamado a tratar los asuntos de seguridad nacional con “responsabilidad pública” esto luego de la decisión de Perú de declarar estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y que autoridades lo pusieran a en debate a través de los medios.

El presidente interino de Perú, José Jerí, realizó una visita a la ciudad de Tacna el pasado domingo, donde anunció que declarará en emergencia las fronteras del país, incluyendo los límites con Chile , con el fin de combatir el avance de la delincuencia. El mandatario señaló que la medida será también en los límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y el suelo nacional.

Ante esta decisión, tanto el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, como el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, realizaron un llamado al Presidente Gabriel Boric para que acuda a la frontera con Perú.

Al ser consultado por ello, y por las medidas que tomarán al respecto, el ministro Cordero indicó que siempre se ha estado en una “permanente evaluación de la situación fronteriza desde el punto de vista de seguridad pública interior”.

“Nosotros, sin perjuicio de las decisiones que toma Perú sobre este punto, en las situaciones no solo de la frontera con Chile, sino que con otras, es un asunto de seguridad interna. Nosotros hasta ahora mantenemos plenas coordinaciones en ese paso fronterizo sin ninguna alteración ”, explicó.

Respecto a una posible visita del Presidente Boric, expresó que: “Yo creo que los asuntos de seguridad pública interior, así como asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, uno no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública por los medios. Yo recibo instrucciones del Presidente, esas son las razones por las cuales yo estuve la semana pasada en la región”.

“Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza tienen una acción permanente, hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”, añadió el secretario de Estado.