BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cordero responde a declaraciones de Kast y gobernador de Arica por situación en frontera con Perú

    El ministro de Seguridad hizo un llamado a tratar los asuntos de seguridad nacional con “responsabilidad pública” y afirmó que "hasta ahora mantenemos plenas coordinaciones en ese paso fronterizo sin ninguna alteración".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    27 OCTUBRE 2025 MINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA, LUIS CORDERO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero, hizo un llamado a tratar los asuntos de seguridad nacional con “responsabilidad pública” esto luego de la decisión de Perú de declarar estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y que autoridades lo pusieran a en debate a través de los medios.

    El presidente interino de Perú, José Jerí, realizó una visita a la ciudad de Tacna el pasado domingo, donde anunció que declarará en emergencia las fronteras del país, incluyendo los límites con Chile, con el fin de combatir el avance de la delincuencia. El mandatario señaló que la medida será también en los límites con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y el suelo nacional.

    Ante esta decisión, tanto el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, como el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, realizaron un llamado al Presidente Gabriel Boric para que acuda a la frontera con Perú.

    Al ser consultado por ello, y por las medidas que tomarán al respecto, el ministro Cordero indicó que siempre se ha estado en una “permanente evaluación de la situación fronteriza desde el punto de vista de seguridad pública interior”.

    “Nosotros, sin perjuicio de las decisiones que toma Perú sobre este punto, en las situaciones no solo de la frontera con Chile, sino que con otras, es un asunto de seguridad interna. Nosotros hasta ahora mantenemos plenas coordinaciones en ese paso fronterizo sin ninguna alteración”, explicó.

    Respecto a una posible visita del Presidente Boric, expresó que: “Yo creo que los asuntos de seguridad pública interior, así como asuntos de seguridad nacional, uno tiene que tratarlos con responsabilidad pública, uno no puede trabajarlos o discutirlos como si fueran asuntos de opinión pública por los medios. Yo recibo instrucciones del Presidente, esas son las razones por las cuales yo estuve la semana pasada en la región”.

    “Yo solo le puedo transmitir al gobernador que las instituciones tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza tienen una acción permanente, hay acciones tanto de orden público como de control fronterizo y otras de inteligencia que se están desarrollando en la región”, añadió el secretario de Estado.

    Además, concluyó que “hasta ahora nosotros no tenemos una evaluación de impacto directo. Yo recordar, como en otros momentos lo he hecho,que los trabajos de seguridad fronteriza son exitosos cuando se trabajan conjuntamente".

    Más sobre:Luis CorderoPerúJosé Antonio KastFrontera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”

    Ministra Delpiano da a conocer los avances del T-40 Newén, la nueva aeronave de instrucción fabricada en Chile

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Kast se reúne con Frei a días de la segunda vuelta

    La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile

    Lo más leído

    1.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    4.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    5.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Bayer Leverkusen por la Champions League en TV y streaming

    Rating del lunes 24 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 24 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming

    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”
    Chile

    Expresidente Frei destaca cita con Kast previo al balotaje y remarca que “el país requiere unidad”

    Ministra Delpiano da a conocer los avances del T-40 Newén, la nueva aeronave de instrucción fabricada en Chile

    Cordero responde a declaraciones de Kast y gobernador de Arica por situación en frontera con Perú

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos
    Negocios

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    “Me parece feísimo”: los dardos de los jugadores del Athletic de Bilbao al Spotify Camp Nou en duelo ante el Barcelona
    El Deportivo

    “Me parece feísimo”: los dardos de los jugadores del Athletic de Bilbao al Spotify Camp Nou en duelo ante el Barcelona

    Dan por terminado el ciclo de Fantasma Figueroa en la banca de Nicaragua

    “Siempre hizo una de más”: medios argentinos critican la actuación de Carlos Palacios en último triunfo de Boca Juniors

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile
    Cultura y entretención

    La destacada sitarista Anoushka Shankar agenda su debut en Chile

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”
    Mundo

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad