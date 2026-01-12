SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cordero sostiene que Gendarmería debe adecuarse a los cambios en el crimen organizado y que por eso reforma “se hace tan esencial”

    El titular de Seguridad, además se refirió al traspaso de información al Gobierno entrante apuntando que "uno debe trabajar con indiferencia de cuál sea la persona que va a arribar".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El Ministro de Seguridad, Luis Cordero. Diego Martin

    Durante la mañana de este lunes, el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la reforma a Gendarmería, apuntando a que la institución se debe adecuar a los cambios que tenga el crimen organizado en Latinoamérica.

    En conversación con T13 Radio es que el titular de Seguridad explicó que la iniciativa impulsada por el Gobierno va más allá de un cambio administrativo. “Gendarmería no solo pasa a Seguridad Pública, que ese sería un cambio de dependencia en rigor, la reforma del Ejecutivo es cambiar la naturaleza de ser un simple servicio público a ser una institución de orden y seguridad. Policía penitenciaria va a ser directamente”, afirmó.

    Cordero además sostuvo que “la gran preocupación que el Ejecutivo tiene y esto es algo de lo cual yo puedo hablar solo genéricamente, es que producto de los últimos eventos que han ocurrido y que el Estado de Chile ha venido monitoreando desde hace unos meses, el impacto que pueda tener la intervención en Venezuela y potencialmente la tensión con Colombia es que los mercados criminales en la región se van a adecuar”.

    “Chile tiene que no solo estar preparado, lo ha hecho desde el punto de vista policial y también de persecución penal, pero sobre todo desde la señal del cumplimiento de las penas en sistemas en un sistema penitenciario muy exigente por eso la reforma de Gendarmería se hace tan tan esencial”, agregó.

    El ministro también abordó el tema de la sobrepoblación en las cárceles apuntando que “no solo impide la segregación adecuada sino que en general las bandas criminales que tienen fama en América Latina se desarrollaron en cárceles caracterizadas entre otras por estructuras, no solo de sobrepoblación, sino que de precariedad de servicios al interior”.

    Es así como mencionó que “los temas de seguridad no simplemente tienen que ser contingentes tienen que estar pensando también en cómo se desarrollan esas estructuras hacia adelante”.

    Futuro ministro de Seguridad

    En la ocasión, el titular de Seguridad, además se refirió al cambio de Gobierno, señalando que “uno tiene que ser muy respetuoso de las autoridades entrantes, particularmente de la decisión del presidente electo” y que “uno debe trabajar con indiferencia de cuál sea la persona que va a arribar”.

    En la misma línea, respecto al traspaso de información, Cordero expresó que “las instrucciones que nosotros tenemos y del acuerdo que existe entre el presidente Boric y el presidente electo, es que durante el mes de febrero se realicen los traspasos con normalidad”.

    “Este es un sector que tiene muchísima información, mucha que está vinculada a las etapas de instalación, otras que tienen que ver con la forma y modo en que están operando las instituciones. Y hay un tercer tipo de información que por razones legales se administran reservadamente y que el ministro o ministra de Seguridad que asuma también la recibirá de mi parte en el momento que corresponda”, agregó.

