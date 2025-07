Cordero y demora del SML en ingreso de datos al Sistema Nacional de ADN: “Tiene impacto en la seguridad pública”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó este domingo el informe emitido por Contraloría este viernes que devela que existieron demoras por parte del Servicio Médico Legal (SML) en el ingreso de datos al Registro Nacional de ADN.

En una entrevista con Meganoticias, el ministro primeramente hizo una distinción entre la labor realizado por el Registro Civil respecto a la identidad de las personas y aquella vinculada a la “huella criminal”, que termina dentro del Registro Nacional de ADN.

Sobre el último caso, detalló que "la auditoría de la Contraloría identifica varias cosas. Primero, que hay muestras que datan de 2013 y que no han ingresado al sistema. Segundo, que producto de la pandemia hay un desfase muy significativo. Tercero, que en algunas de las muestras de ADN que fueron requeridas por las policías, que se tomaron por parte de las policías, los fiscales con posterioridad no pidieron que se incorporaran al registro porque este es un registro que opera para fines de anotación criminal“.

Posteriormente, vinculando el tema con la implementación y trabajo del propio ministerio, Cordero señaló que “esa auditoría, con independencia de quién dependan esos servicios, tiene un impacto en seguridad pública. Y por lo tanto, el Ministerio de Seguridad Pública también se tiene que hacer cargo de ella”.

“Esa es la manera en que uno tiene que enfrentar esto, porque existe un incentivo muy perverso a decir ‘este no es un problema mío’. El problema es que en materia de seguridad pública, el que no funcione adecuadamente la huella criminal o que no estén adecuadamente integrados los mecanismos de información tiene consecuencia en el modelo de gestión pública en materia de seguridad”, agregó al respecto.

Detalles del informe y respuesta desde el SML

En particular, el informe por parte del organismo fiscalizador detallaba que existían al menos 25 mil perfiles genéticos pendientes por ingresar al sistema CODIS.

Además, revelaba que durante 2024 el SML no distribuyó adecuadamente a Gendarmería kits de toma de muestras biológicas para los condenados.

Durante la jornada del sábado, la directora del SML, Marisol Prado, explicó que las 25 mil muestras ya se encontrarían tomadas e identificadas, y que solamente un tema administrativo habría complicado el ingreso al registro del CODIS.

La directora del SML, Marisol Prado

En tanto, sobre la falta de insumos para la tomas de muestras en Gendarmería durante 2024, Prado explicó que habría habido un cambio en el sistema de compras.

“Logramos a diciembre del 2024 poder hacer todas las compras de kits y entregar los 10.000 kits que Gendarmería requería para el año 2024. Lo que hemos comenzado a realizar el 2025, después de la entrega de kits, es un proceso de apoyo a Gendarmería para la toma de muestras con distintas campañas”, agregó al respecto.