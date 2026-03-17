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    Corte de Apelaciones de Iquique confirma sentencia contra primera célula del Tren de Aragua desarticulada en Chile

    En un fallo unánime, el tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas y confirmó la sentencia que condenó a integrantes de una célula del Tren de Aragua, en calidad de autores de los delitos consumados de asociación ilícita, tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual, amenazas condicionales y secuestro calificado y agravado.

    Se trata de acciones ejecutadas entre 2021 y 2022, en la Región de Tarapacá, por parte de uno de los grupos más “puros” que ha tenido la organización criminal venezolana en Chile, conocido como TDA1, cuya caída se inició con la detención de su líder: Carlos Leandro González Vaca, alias Estrella.

    En un fallo unánime dado a conocer este martes, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Marilyn Fredes Araya y el fiscal judicial Francisco Berríos Veloso– descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique.

    “No concurriendo los defectos alegados por la defensa en ninguna de sus causales, y habiéndose verificado, como se adelantó, que el fallo dictado en estos autos cumple con todos los requisitos de forma y fondo exigidos por la ley, valorando la prueba sin contravenir las reglas de la lógica ni las máximas de la experiencia, y efectuando una correcta subsunción de los hechos al derecho, el presente arbitrio será descartado en todas sus partes”, señaló la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique.

    La jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Tarapacá, Marcela Tapia, quien estuvo a cargo de los alegatos, resaltó que “el tribunal de alzada, en su fallo, destacó que la valoración de los medios de prueba realizada por el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique se ajustó a las reglas de la sana crítica y que, con ello, cada uno de los delitos configurados —entre ellos asociación criminal, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios y secuestros— se encontraba conforme a derecho”.

    La indagatoria del caso fue desarrollada por personal especializado de la Policía de Investigaciones en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá, cuando el ente persecutor regional era liderado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    En el juicio, que se extendió entre marzo y junio del año pasado, la Fiscalía de Tarapacá presentó más de mil pruebas documentales y periciales, reunidas en el marco de una extensa investigación realizada en conjunto con la PDI.

    Con ello, se logró acreditar que los 12 acusados, integrantes de esta célula, participaron en aproximadamente 40 delitos, ejerciendo un importante control territorial en la frontera con Bolivia y actuando con una estructura jerarquizada, financiada mediante el cobro de las denominadas “vacunas” para asegurar el cumplimiento de reglas por parte de los integrantes de la organización.

    Además de Estrella, fue condenado Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás, un temido sicario del grupo y otros 10 integrantes de la organización a penas que suman cerca de 300 años de cárcel.

    Más sobre:Corte de Apelaciones de IquiqueTren de AraguaCrimen organizadoDelincuenciaSeguridadFiscalía de TarapacáEstrellaSatanás

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