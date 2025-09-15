Corte de San Miguel organiza torneo de debate jurídico con una decena de escuelas y facultades de derecho del país

Con el enfrentamiento entre estudiantes de derecho de cuatro universidades comenzó la segunda edición del torneo de debate jurídico del Poder Judicial que considera a una decena de planteles de educación superior del país.

La competencia es organizada por segundo año consecutivo por la Corte de Apelaciones de San Miguel, con el apoyo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En la primera fecha del torneo se enfrentaron la Universidad de Chile y la Universidad San Sebastián con el tema “Derecho de familia: ¿Debería eliminarse el requisito de filiación biológica para heredar en todos los casos?” y la Universidad Diego Portales con la Universidad Autónoma con el tema “El feminicidio como figura penal autónoma: ¿Avance necesario o redundancia legislativa?”.

Esta competencia forma parte del plan de Plan de Difusión Jurídica de la Corte de Apelaciones de San Miguel y se desarrollará desde el 4 de septiembre y al 29 de octubre.

Este año participan dos universidades más que el año pasado y son 10 en total: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Los Andes, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Central, Universidad San Sebastián, Universidad del Desarrollo, Universidad Autónoma, Universidad Diego Portales y Universidad de Santiago.

“Por segunda vez consecutiva, estamos realizando la jornada de debate jurídico, organizado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en la cual convocamos a distintas universidades de la Región Metropolitana fundamentalmente y del país, para precisamente debatir temas jurídicos y de alguna manera desplegar destrezas en los futuros abogados y abogadas que están estudiando derecho en dichas casas de estudio”, explicó el presidente (S) de la Corte de Apelaciones de San Miguel y encargado del Plan de Difusión Jurídica, Roberto Contreras.

El ministro indicó que este torneo busca vincular y acercar la justicia a las personas a través del Poder Judicial y contribuir a que los futuros abogados y abogadas del país puedan tener una formación más completa, elaborar mejores argumentos y estrategias en materia de litigios.

Nueva tecnología

Asimismo, adelantó el uso de una nueva tecnología en la final de esta competencia.

“Estamos viendo la posibilidad de utilizar el metaverso, una herramienta que nos va a permitir recrear distintas visiones de defensa y de acusación y también realizar un peritaje balístico en un caso de homicidio”, indicó.

Respecto de los beneficios de este torneo, Contreras destacó que “se producen discusiones también relevantes a nivel de los estudiantes y también se van viendo también allí las metodologías de abordamiento, las destrezas y de qué manera cada uno de los exponentes litigan aquí frente a un jurado que está constituido por ministros, abogados, integrantes y jueces de la jurisdicción de la Corte de San Miguel”.