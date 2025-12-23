SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Corte de Santiago escucha alegatos por querella de capítulos contra Manuel Guerra y resolución queda para el próximo año

    El exfiscal se ubica ahora en el banquillo de los acusados, indagado por el supuesto intercambio de información con Luis Hermosilla respecto a Penta, Dominga, Exalmar y el caso contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Entre los 22 registros en la tabla de este martes de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago figuró la revisión de la querella de capítulos en contra del exfiscal Manuel Guerra.

    El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, presentó sus argumentos ante los magistrados.

    Por la defensa, en tanto, compareció el abogado Felipe Polanco.

    Este martes se desarrollaron los alegatos y la decisión del tribunal se comunicará el viernes 2 de enero de 2026.

    Tras exponer ante el tribunal, el fiscal Campos manifestó que dieron cuenta de antecedentes “que establecen la plausibilidad de cada uno de los actos respecto a los cuales se informa una infracción penada por la ley”.

    “Dimos claramente cuenta de delitos de cohecho agravado, de prevaricación administrativa, como también de presuntos delitos de violaciones de secreto, que conforme al cúmulo de antecedentes, declaraciones, informes, requerimientos de información, como también mensajería, también de plataformas Whatsapp, entre otras, dan cuenta de antecedentes graves que deben ser ponderados”, sostuvo el persecutor.

    ¿Por qué investigan al exfiscal Guerra?

    Guerra es indagado por el supuesto intercambio de información, cuando era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

    El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, presentó la querella de capítulos estimando que procede formalizar a su otrora colega.

    La querella de capítulos tiene como objetivo hacer efectiva la responsabilidad criminal de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público por actos realizados en el ejercicio de sus funciones que constituyan una infracción penal.

    Si bien Guerra ya no es fiscal, Carrera optó por este camino en atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema que plantea que cuando los actos indagados se ejecutaron en el ejercicio de sus funciones en el ente persecutor, corresponde activar esta vía.

    De ser declarados admisibles los capítulos de acusación, se podrá formalizar al exfiscal y solicitar medidas cautelares.

    Según se expuso en el fallo en el que la Corte Suprema dio luz verde para la formalización del exfiscal Carlos Palma, la ley solo exige para la procedencia de la querella de capítulos, que haya mérito para proceder penalmente, sin requerir una constatación plena de los hechos ni la convicción definitiva de la participación del querellado.

    Ante información que se desprende de los diálogos que Guerra sostuvo con el abogado que asesoraba al Ministerio del Interior, en la segunda administración de Sebastián Piñera, que quedaron registrados en el teléfono incautado al penalista en el caso Audio, el Ministerio Público sostiene que el expersecutor fue informando a Hermosilla de pasos clave en al menos ocho causas.

    “Hasta el último día en la Fiscalía fui funcionario público, jamás funcionario de Piñera... yo más bien era opositor”, afirmó Guerra en entrevista con La Tercera, defendiendo su labor en el Ministerio Público.

    Más sobre:Caso AudioManuel GuerraLuis HermosillaPentaDomingaExalmarMario CarreraFiscalía OrienteFiscalía de AricaMinisterio PúblicoCorte de Apelaciones de SantiagoFelipe PolancoEugenio Campos

