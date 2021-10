Corte Suprema ratifica fallo en contra de recurso presentado por “antivacunas” por Pase de Movilidad

En el contexto de las libertades y restricciones impuestas por la autoridad sanitaria en el país por tener o no el esquema de vacunación contra el coronavirus completo, han surgido grupos de no inoculados y cercanos a grupos “antivacunas” que se oponen a estas medidas, en específico al uso del Pase de Movilidad como requisito de entrada a espacios cerrados.

Son cientos de recursos los que han llegado a la justicia, pero tal como informó hace una semanas La Tercera, una treintena de esos recursos interpuestos contra el Ministerio de Salud ya habían sido rechazadas.

El día de hoy, la Corte Suprema confirmó una de esas sentencias, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la que fue apelada por los querellantes.

Así, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Rodrigo Biel y Eliana Quezada- desestimó la existencia de una ilegalidad en las acciones de la autoridad para quienes no hayan completado su esquema de vacunación. “Las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni poco razonables, ya que el bienestar de la colectividad debe privilegiarse por sobre el interés individual de los actores”, argumenta el fallo.

En el caso de este recurso que fue rechazado por la Corte de Coyhaique el 1 de octubre, fue presentado contra la Yesenia Valdebenito, la Seremi de Salud de la Región de Aysén. En esa sentencia, además, se condenó pagar las costas de la causa a los recurrentes Karla Morales, Zolka Moreno, María Cristina Reyes, Felix Galilea, Angélika Deutsch y Guido Rainer.

El fallo ratificado por la Suprema argumenta, entre otros, que “es público y notorio que se sufre en el país y en esta región una pandemia del Covid-19 que requiere se adopten variadas medidas para evitar su propagación y es así que las autoridades respectivas dictan resoluciones que contienen medidas sanitarias destinadas a hacer frente a esta situación de pandemia protegiendo la salud y vida de los habitantes y en estas circunstancias no pueden ser consideradas arbitrarias o ilegales”.

“No se divisa que la autoridad administrativa haya actuado de manera ilegal, arbitraria o caprichosa y por ello se deberá rechazar el recurso de protección interpuesto”, se lee en el fallo de la Corte de Coyhaique.

Cabe recordar que hasta fines de septiembre se habían presentado alrededor de 200 recursos de protección, donde los querellantes reclaman el requisito de estar vacunado para obtener el Pase de Movilidad. Esta estadística -a nivel nacional- fue confirmada por Jorge Hübner, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud.

En líneas generales, los recursos “se sustentan en que la vacuna sería experimental, y que al exigirse para obtener el Pase de Movilidad, en los hechos se los estaría obligando a vacunarse”, explicó.