Covid-19: Las cuatro zonas críticas

Arica subió los contagios tras la cuarentena

Arica, ciudad que ya tuvo un mes de cuarentena para frenar el coronavirus, hoy está en crisis, según el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Allí se registran 1.176 personas infectadas y un total de 353 casos activos.

El edil aseguró que el 40% de los casos se produjo cuando se levantó la medida de confinamiento total, a mediados de mayo pasado. “Los contagios han crecido sin parar, a lo que se suma la irresponsabilidad de la población. Lo que más preocupa es que no vemos cómo se puede detener la curva si no se declara una cuarentena nuevamente”, dijo el edil.

Añadió que parte de las personas continúan haciendo su vida normal en actividades como jugar fútbol o reuniéndose sin mantener el distanciamiento social. Espíndola agregó que hay muchas personas que no pueden cumplir con el confinamiento, porque deben seguir acudiendo a sus trabajos. “Si se declara cuarentena y no se garantiza un ingreso de emergencia, la gente continuará desplazándose”, indicó el edil. El alcalde remarcó que la red de salud “es frágil”, por lo que quieren evitar un colapso. Según la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, el nivel de ocupación de camas críticas asciende a un 73% (siete de cada 10 cupos están llenos).

La seremi de Salud de la Región de Arica, Beatriz Chávez, dijo ayer que la cuarentena de un mes “tuvo efecto, pero que luego de ello, las personas volvieron a su vida habitual y salen a hacer actividades no imprescindibles. Eso nos preocupa”. Indicó que los fiscalizadores se mantienen haciendo ver a las personas que no circulen si no es necesario.

El seremi de Gobierno de Arica, Víctor Sepúlveda, dijo que una medida ha sido la instalación de seis residencias sanitarias, con 238 habitaciones. Actualmente, el 100% está ocupado por pacientes que no pueden tener aislamiento en su hogar.

Coquimbo: médicos en “alerta” y altavoces

Un aumento sostenido de los contagios por Covid-19 se ha registrado en las comunas de La Serena, Coquimbo, Ovalle y Monte Patria, en la Región de Coquimbo, las que acumulan, según cifras del Ministerio de Salud, un total de 1.464 casos.

Rubén Quezada, presidente del Colegio Médico de la región, afirmó que los médicos se declararon ayer en “alerta”, pues temen un colapso de la red, que posee 55 camas críticas, “lo que está muy por debajo de lo que se requiere, porque la población de la región asciende a 836 mil personas. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo, pero pedimos al ministro de Salud, Enrique Paris, que se declare una cuarentena en esas comunas”.

Agregó que en lugares como Monte Patria existe gran cantidad de trabajadores agrícolas, muchos de ellos inmigrantes, que no acuden a la red de salud a hacerse el test PCR, pues no quieren dejar sus labores. Añadió que otro problema es que la entrega de los resultados de los exámenes tienen un rezago de entre 10 y 14 días. En cuanto a las residencias sanitarias, Quezada sostiene que han ido en aumento y tienen un 30% de ocupación.

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, explicó que han solicitado a la autoridad que se declare cuarentena, “pero hasta ahora ello no se ha cumplido: yo le pediría al ministro de Salud que nos escuche”. Señaló que debido a que no hay una medida de confinamiento, han solicitado a la población “que se quede en sus hogares, pero muchos no hacen caso, especialmente los más jóvenes”.

Jacob añadió que, en paralelo, tampoco ha podido restringir las actividades comerciales en la zona. Dijo que los centros comerciales y tiendas siguen funcionando. Por ahora, el municipio ha continuado con los llamados a través de altavoces en las calles, pidiendo que las personas se mantengan en sus hogares.

Aconcagua: 626 casos, cuatro alcaldes

En Aconcagua, Región de Valparaíso, tanto el Colegio Médico como las autoridades locales piden que se declare cuarentena con el fin de evitar la expansión del Covid-19. Se trata de una zona que ya suma un total de 626 contagiados, según el Ministerio de Salud, entre ellos los propios ediles de San Felipe, Catemu, Calle Larga y Putaendo, quienes debieron permanecer en aislamiento debido a la infección.

El alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, aseguró que la población no ha guardado confinamiento y sigue movilizándose para trabajar a lugares como Santiago. “Pedimos hace un mes y medio, junto al Colegio Médico, que se declare cuarentena, porque tenemos una población muy pequeña y muchas personas con la enfermedad. Tememos que esto tenga graves consecuencias”, enfatizó.

Añadió que si se decreta la medida, esta debería ir aparejada de la entrega de un ingreso en dinero para las familias, o de lo contrario -sostiene- las personas seguirán saliendo. El edil advirtió, además, que en la provincia existe solamente una residencia sanitaria, con una capacidad de 25 camas, para aislar a quienes no pueden guardar el confinamiento.

El presidente del Colegio Médico de la Región de Valparaíso, Ignacio de la Torre, aclaró que uno de los problemas centrales es que la red de salud de la región carece de la cantidad de camas críticas que se requerirían y que existe un nivel de ocupación actual de un 90%. “Por todo esto, nos preocupa que sigan aumentando las personas hospitalizadas”, sostuvo.

Frente a este panorama, la Seremi de Salud explicó ayer que una eventual cuarentena total para el sector está siendo analizada desde la autoridad regional, aunque, finalmente, debe ser decretada por el Ejecutivo.

La red de ventiladores de Curicó se estrecha

Una de las comunas que más preocupan en El Maule es Curicó, la puerta norte de la región, pues ya registra 780 casos de coronavirus, incluso más que la capital regional, Talca, que posee 607 personas con Covid-19. Así, la región completa ya suma 3.133 contagios.

El alcalde de Curicó, Javier Muñoz, afirmó que se han registrado “brotes” en diversos lugares, como el ocurrido en el Hospital de Curicó, donde 45 funcionarios han resultado infectados. A estos se suman alrededor de 50 trabajadores de la obra del futuro hospital de Curicó, faenas que no han paralizado.

El jefe comunal añadió que también se ha detectado a personas con el virus en diversas empresas agrícolas, quienes luego llegaron a la ciudad con la enfermedad.

“Por todo esto, desde marzo los alcaldes de la región venimos pidiendo al gobierno que decrete de manera urgente una cuarentena, pero nos responden que no están las condiciones”, dijo el edil.

También admitió que los llamados que han hecho al autocuidado no han tenido eco en la población, por lo que sostiene que se requieren medidas restrictivas mayores, que tengan una fiscalización estricta. También dijo que las tres residencias sanitarias que hay en la comuna están con “lista de espera” de personas que necesitan ingresar al confinamiento.

El presidente del Colegio Médico de El Maule, Juan Enrique Leiva, planteó que se pidió formalmente a las autoridades que decreten medidas más restrictivas para el caso de Curicó, pues posee gran cantidad de casos activos para una población de 163 mil personas.

En esa línea, Leiva aseguró que la situación “definitivamente es preocupante”, porque “la red asistencial ha respondido bien hasta ahora, pero tiene cada día menos margen en cuanto a ventilación mecánica”.