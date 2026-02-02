SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Crimen en Osorno: PDI detiene a sospechoso por homicidio de ciudadano colombiano en campamento Dignidad

    Diligencias científico-técnicas, análisis de cámaras y declaraciones de testigos permitieron reconstruir la dinámica del ataque y ubicar al imputado en el sitio del suceso.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un homicidio con arma de fuego registrado durante la madrugada de este domingo al interior del campamento Dignidad, en la ciudad de Osorno, dejó como víctima fatal a un ciudadano colombiano de 29 años, hecho que activó un amplio despliegue investigativo por parte de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

    En torno al hecho, el jefe subrogante de la BH de Osorno, comisario Moisés Sáez, informó que detectives especializados desarrollaron diversas diligencias desde las primeras horas tras el crimen, logrando finalmente con la captura del sospechoso.

    “Se realizó el trabajo técnico en el sitio del suceso, logrando la recolección de evidencias balísticas y hematológicas, lo que permitió reconstruir la dinámica de los hechos”, señaló la autoridad policial.

    En paralelo, los equipos investigadores efectuaron un análisis de registros audiovisuales y entrevistas a personas que se encontraban en el sector.

    Según precisó Sáez, “mediante el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones, se identificaron testigos y se obtuvieron antecedentes relevantes para la investigación”, lo que resultó clave para avanzar en la identificación del presunto autor.

    A partir de estas diligencias, se logró establecer la identidad del imputado. Se trata de un ciudadano chileno de 24 años, quien mantiene antecedentes policiales por el delito de homicidio.

    De acuerdo con la investigación, el sujeto ingresó lesionado al hospital base de Osorno, lo que permitió a los detectives posicionarlo en el lugar del ataque y acreditar su participación directa en el crimen.

    Se logró posicionarlo en el lugar del hecho y acreditar su participación directa en el delito”, subrayó el comisario Sáez, destacando los medios probatorios reunidos durante el proceso investigativo.

    Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó una orden de detención, la cual fue materializada durante la tarde de este domingo en el mismo recinto asistencial donde el imputado permanece internado. El sujeto quedó bajo custodia policial, a la espera de su comparecencia ante la justicia.

    Finalmente, se informó que la audiencia de control de detención se realizará este lunes en el Juzgado de Garantía de Osorno, instancia en la que la Fiscalía expondrá los antecedentes del caso y se definirán las medidas cautelares correspondientes.

