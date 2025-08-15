SUSCRÍBETE
Nacional

Cuáles son las fugas históricas que han ocurrido en las cárceles chilenas

Desde cavar un túnel de 60 metros de profundidad a un helicóptero sobrevolando un recinto penitenciario. El escape de tres internos ocurrido este viernes en la cárcel de Valparaíso se suma a la lista de huidas por parte de reclusos que han tenido lugar en Chile

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Esta mañana, Gendarmería informó que tres internos se fugaron del Complejo Penitenciario de Valparaíso con ayuda del exterior. El escape ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando los reos estaban en horario de encierro en sus respectivos módulos.

Los tres internos cortaron los barrotes de sus celdas y descendieron por un cable de acero, emulando una tirolesa, que los conectaba con un vehículo que los esperaba afuera. El cuarto reo que compartía el módulo no participó en la fuga.

Los fugados fueron identificados como Jairo Adonis González Miranda, condenado por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; Juan Israel González Quezada, condenado por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido en 2022; y Claudio Alexander Fornes Vicuña, con antecedentes por tráfico de drogas y robo con homicidio.

Este episodio se suma a un historial de fugas emblemáticas en Chile, que han evidenciado tanto la audacia de los internos como las falencias del sistema penitenciario

Las fugas históricas ocurridas en Chile

Operación Éxito: la más grande en la historia del país

La “Operación Éxito”, registrada el 30 de enero de 1990, involucró a 49 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y comunistas que, durante 18 meses, excavaron un túnel de 60 metros desde la Cárcel Pública de Santiago hasta una casa vecina arrendada con identidades falsas.

Solo 13 de los fugados fueron recapturados, mientras el resto logró escapar a semanas de la transición a la democracia. Este episodio es considerado la fuga más grande de la historia de Chile.

A raíz de este hecho, se filmó la película “Pacto de fuga”, estrenada en 2020.

Pacto de fuga, película estrenada en 2020.

“Fuga del Siglo”: cuando el Comandante Ramiro se escapó en un helicóptero

Por otro lado, en 1996, tuvo lugar la llamada “Operación Vuelo de Justicia”, también conocida como “Fuga del Siglo”, en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

Mauricio Hernández Norambuena, alias “Comandante Ramiro”, miembro del FPMR y condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, logró escapar utilizando un helicóptero que sobrevoló el penal.

Mauricio Hernández Norambuena, conocido como "Comandante Ramiro".

Hernández fue trasladado en una canasta colgada de una cuerda y permaneció prófugo en Brasil hasta su captura en 2001. Fue extraditado a Chile en 2019, donde cumple actualmente una condena de 26 años.

Dos escapes en cinco años en Colina 1

Más recientes son las fugas desde Colina 1, centro penitenciario de alta seguridad ubicado en la Región Metropolitana

En junio de 2019, tres internos -Eduardo Andrés Pavez Peñaloza, Guillermo Segundo Villarroel Orellana y Pedro Pablo Torres González- cortaron los barrotes de sus celdas, accedieron a talleres y forzaron las mallas del perímetro para escapar. Los condenados tenían antecedentes por robo con intimidación y homicidio.

En tanto, en octubre de 2024, José Santos Torres Montecinos y Daniel Ignacio Jerez Hernández lograron escapar del mismo penal, activando un operativo que incluyó decenas de patrullas y helicópteros. Torres cumplía 14 años por robo con violencia, homicidio frustrado y porte de arma, mientras que Jerez tenía condena por robo en lugar habitado.

El "chico Dany" y el "chico Perry" se fugaron en octubre de 2024 de Colina 1

La fuga de los homicidas de la suboficial Rita Olivares

Por otro lado, en julio de 2021, Edward Fuenzalida, Maximiliano Fuenzalida y Matías Peralta se escaparon de la Cárcel de Valparaíso. Posteriormente en marzo de 2023, participarían del homicidio de la suboficial Rita Olivares.

Tras esto, fueron buscados por las policías y arrestados en el mismo mes de marzo de 2023, siendo condenados a cadena perpetua simple.

