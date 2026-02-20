SUSCRÍBETE
    Nacional

    De cinco días a dos semanas: el intrincado proceso de identificación de las víctimas tras la explosión en Renca

    En la comuna al norte de Santiago siguen las labores de apoyo emocional para quienes experimentaron el siniestro de cerca, y en paralelo

    Por 
    Sofía Álvarez

    Ha pasado un día desde el accidente en Renca, tras el volcamiento y explosión de un camión con gas licuado de la empresa Gasco en las cercanías a Avenida Fresia, Los Atacameños y Los Tulipanes. Además de los más de 50 vehículos y un tren alcanzados por las llamas, la emergencia dejó a su paso cuatro fallecidos y 17 damnificados, de los cuales cinco están en estado crítico. Todos los heridos hospitalizados en los centros de salud ya fueron identificados, según consignó el delegado presidencial Gonzalo Durán en conversación con Cooperativa.

    Los heridos llegaron a centros de salud como la Clínica Indisa, la Posta Central, la Clínica RedSalud y el hospital Félix Bulnes, recinto donde, por ejemplo, uno de los dos pacientes ya fue dado de alta y el otro, que está hospitalizado, ya logró reunirse con su familia en el recinto médico.

    Desde RedSalud informaron que dentro de los tres pacientes que tienen, uno permanece internado en la Unidad de Cuidados Intermedios y dos de ellos fueron trasladados a centros especializados para sus tratamientos: una mujer fue derivada a la Mutual de Seguridad y un hombre a la Clínica Indisa. El pasado jueves, día del accidente, llegaron los familiares de todos.

    “Hay una situación en términos humanos muy compleja”, señaló en radio Agricultura el alcalde de Renca Claudio Castro. En esta instancia afirmó que todavía hay familias intentando averiguar si sus seres queridos estuvieron involucrados en la emergencia. ”Nos ha tocado acompañar a varias de las personas heridas, algunas de ellas en situación muy grave, también a familiares que están incluso en algunos casos todavía buscando información respecto de personas que presumen o tienen supuestos de que podrían estar involucradas en el accidente, pero que todavía no hay identificación de su participación”, mencionó.

    Y es que el fuego no solo dejó a su paso hectáreas quemadas, sino que elevó las preocupaciones de familias que no saben los paraderos de sus seres queridos, algunos aun inconscientes, sin documentos ni rastro biométrico. “Todos los vecinos salieron a ayudar hasta que llegó el SAMU y en una ambulancia se llevaron a siete personas. Una de ellas era una que venía en moto por la carretera con el marido, y lo estaba buscando después de la explosión” relató, por ejemplo, Yaritza Clavero, que vive cerca de la zona de la emergencia.

    En Clínica Indisa, por ejemplo, durante la tarde de ayer no habían recibido información de familiares de uno de sus pacientes heridos. En la Posta Central, en tanto, el primer reporte señalaba que dos pacientes fueron identificados fácilmente, pero en otro caso se estaba a la espera de las confirmaciones de sus huellas dactilares y recién con ello iniciaría el proceso para contactar a sus familiares.

    Al respecto, el delegado Gonzalo Durán actualizó este viernes que todas las personas heridas ya fueron identificadas e informadas a sus familiares. Respecto de las personas fallecidas, dijo que “se ha iniciado el proceso de identificación en el Servicio Médico Legal, unidad responsable de comunicar a los familiares y, por supuesto, de todas las acciones posteriores”.

    Es ante este impacto que sigue la labor de apoyo emocional desde la municipalidad de Renca a los residentes del sector aledaño a la explosión, que además auxiliaron en primera instancia y como pudieron a las víctimas en el minuto más complicado del incendio.

    En el caso de quienes fallecieron en el siniestro, el Servicio Médico Legal es la última instancia en el proceso: primero Bomberos asegura el lugar, luego vienen los peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) y, cuando el fiscal a cargo lo instruye, llega el Servicio Médico Legal (SML) a llevarse a las víctimas fatales. En este caso, los cuatro fallecidos fueron trasladados a la sede del SML en la Región Metropolitana para realizar los peritajes correspondientes.

    Allí verifican si las víctimas pueden ser identificadas con sus huellas dactilares en un proceso rápido: si tienen cédula de identidad se realiza la comparación con el cruce de datos del Registro Civil. Este proceso implica que efectivamente existan huellas y, de no ser así, se recurre a la identificación por ADN, donde se extrae sangre y se compara con los familiares que ya se han hecho presentes en el servicio y se han tomado las muestras. Una vez ocurrido este paso, la demora es variable y cercana a los cinco días, pero pueden ser menos o incluso llegar a dos semanas.

    “Para enfrentar esta emergencia los equipos de Tanatología, Dactiloscopía, Casos Complejoa, Laboratorio y Toma de Muestras se encuentran desarrollando las pericias con carácter prioritario. Del mismo modo, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) mantiene atención reforzada, con el fin de brindar apoyo oportuno a las familias afectadas”, detallan desde el SML.

    Adicionalmente, la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) “mantiene atención reforzada, con el fin de brindar apoyo oportuno a las familias afectadas”.

    El proceso es uno que requiere varios equipos y que, a modo de ejemplo, durante los peritajes tras el megaincendio de Viña del Mar del pasado 2024, llegó a tardar cerca de diez meses en lograr identificar al último de los 136 fallecidos, con labores que tuvieron que ser reforzadas por la Unidad de Derechos Humanos. “Hay algunos restos que han sido encontrados, pero que es muy difícil extraer el material genético, pues se destruye todo con el calor. Por eso existe la probabilidad de que a algunos nos cueste mucho reconocerlos”, señaló en ese entonces el director del Servicio Médico Legal Valparaíso, Marcos Faundes.

