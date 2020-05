Declaraciones revelan que líder del asalto en aeropuerto estuvo un mes visitando el recinto

“Prolijo y millonario robo”. Así es como la PDI definió en su informe final uno de los más grandes asaltos de los últimos años, en que un grupo de delincuentes se apropió de $ 13.100 millones en moneda extranjera desde una de las bodegas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Pudahuel. Y si bien el atraco se concretó el 9 de marzo, la planificación se venía gestando desde, al menos, un mes antes.

Así lo revela la investigación que ha realizado la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente con la Fiscalía Occidente. Un informe de la policía civil del 5 de mayo, enviado al Primer Juzgado de Garantía de Santiago, da cuenta de cómo se gestó y concretó el millonario atraco, en que habrían participado los siete imputados que fueron detenidos el lunes y que hoy serán formalizados.

Un elemento clave para desentrañar el atraco fueron las declaraciones recogidas por la policía. José Leyton Serrano, quien trabajaba en el aeropuerto, entregó su testimonio el pasado 2 de abril:

“El día en que se ejecutó el delito observé a un sujeto que lo vi aproximadamente un mes antes de que se materializara el robo, sujeto que siempre ingresaba al interior de las bodegas de Aerosan (bodega donde estaba el dinero) en compañía de los trabajadores de Brinks vistiendo ropa común, como lo es camisa, pantalón y un chaleco reflectante. El sujeto a quien señalé anteriormente, puedo describirlo como un varón alto de estatura, entre 1,80 a 1,85 m, contextura gruesa (...), quien además vestía camisa, pantalón y chaqueta reflectante color amarillo. Recuerdo que ese día él fue a trabajar como todos los días, incluso lo saludé en la mañana, y cuando el delito se ejecutó lo vi salir en compañía del resto de los asaltantes portando un arma de fuego en su mano”. José Leyton Serrano

Luego, la policía le pidió hacer un reconocimiento fotográfico de la persona. Leyton señaló que estaba en condiciones de hacerlo, ya que estuvo viéndolo por más de un mes y que lo vio el día del robo. Dijo que era Eloy Rafael Varas Sáez, sindicado por la PDI como el líder de la banda.

Su declaración no es la única que ubica al “Guatón” Eloy, como es conocido, en la terminal antes de ocurrido el asalto. El 16 de abril, José Miguel Gatica, agente de servicios generales, también entregó su testimonio. Dijo que “ese día me encontraba haciendo aseo. Me encontraba pasando un trapero, cuando me topo de frente con un sujeto que trabajaba con la empresa Brinks, bueno, eso pensábamos todos. Este sujeto en ese instante me saludó de mano, como si lo conociéramos de toda la vida, por lo que yo lo saludé. Nunca supe su nombre o no me recuerdo que me lo haya dicho de manera personal, solo lo conocíamos como el ‘Guatón’”.

Eloy no es el único imputado que habría estado contactado con la terminal aérea. Walter Lizana, uno de los detenidos y quien era agente de aduanas, declaró en calidad de imputado el 5 de marzo. En esta diligencia, relató que desde agosto de 2016 trabajaba en el aeropuerto y que “alrededor de la segunda semana de febrero del presente año realicé la inauguración de mi casa particular, en Pudahuel, correspondiendo uno de los invitados de mi hermana, Eloy Varas Sáez, quien es un amigo a quien conozco desde la adolescencia”, declaró.

Señaló que ahí Varas, “conociendo mi ocupación, se me acercó para realizarme distintas preguntas relacionadas a mi trabajo, explicándome que tenía la intención de importar productos desde el extranjero, por lo que necesitaba conocer el funcionamiento que existía en el interior de las bodegas donde se recepcionan los productos ingresados al país. (...) También me preguntó cómo es el movimiento y otras medidas de seguridad. Por esa información él me señaló que me llegarían unas ‘luquitas o algo’”.

Indicó que no les dio “mayor atención” a los antecedentes que le dio a Varas, “sabiendo que él era un reconocido delincuente”. Además, dijo que “nunca me llegó dinero alguno por el robo”.

Sin embargo, de acuerdo al informe policial, se trató de un “plan común aceptado por todos, donde igualmente fueron incluidas la fecha elegida para perpetrarlo, las rutas que se utilizarían para la llegada y posterior huida, las casas de seguridad seleccionadas para el recambio de vehículos y posterior distribución de dinero sustraído, sumado a la cantidad de sujetos que necesariamente debían participar para asegurar el éxito de esta operación (...), tomando como fecha de inicio de estos actos el 25 de febrero de 2020, donde esta banda criminal hurta uno de los vehículos principales usados en la comisión de este (robo)”.