    Nacional

    Minsal emite alerta alimentaria por toxina en fórmulas infantiles

    Según explican desde el ministerio, se trata de una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus, la cual está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Ministerio de Salud

    El Ministerio de Salud ha declarado alerta alimentaria de productos de marca Alula, debido a riesgo de contaminación por una toxina.

    Específicamente se trata de fórmula infantil, la cual tendría riesgo de contaminación por una toxina producida por el microorganismo Bacilus cereus.

    Debido a esta situación, han indicado no consumir el producto.

    Según explican desde el ministerio, la toxina cereulida está asociada con brotes de intoxicación alimentaria de tipo emético (vómitos).

    Considerando que el producto corresponde a una fórmula láctea infantil, “el principal grupo expuesto corresponde a lactantes, población altamente vulnerable”.

    Los productos afectados son:

    La intoxicación por cereulida (síndrome emético) se manifiesta principalmente por:

    • Náuseas intensas
    • Vómitos repetidos y de inicio rápido
    • Dolor abdominal

    La Autoridad Sanitaria está realizando las gestiones para tomar las medidas sanitarias respectivas, entre otras, la no distribución o comercialización de los productos afectados.

    En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con manifestaciones clínicas, se recomienda acudir a un centro de salud correspondiente.

