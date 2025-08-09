Decretan arresto nocturno en contra de sujeto que amenazó de muerte a alcalde de San Bernardo

El sujeto que amenazó de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quedó con arresto nocturno y prohibición de acercarse al jefe comunal y su familia.

La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) logró detener al chileno de 56 años durante la mañana de este sábado, luego de realizar diversas diligencias en torno a la identificación del vehículo en el que se trasladaba.

White denunció que recibió una carta con amenazas de muertes el jueves 7 de agosto, por lo mismo, el fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, destacó la celeridad de la investigación.

“Nos mostramos satisfechos con un rendimiento en breve plazo que ha culminado con la detención del autor confeso del delito de amenazas por escrito en contra de la víctima”, señaló.

Tras la captura del imputado, el alcalde expresó su agradecimiento por el trabajo de la PDI y advirtió: “No nos van a intimidar, lo hemos conversado en distintas reuniones con Fiscalía, PDI, Carabineros, la sociedad civil y con nuestros vecinos".

Respecto a la rapidez de las diligencias, White manifestó: “Este estándar es el que debiésemos seguir trabajando día a día para que sea el estándar para nuestras vecinos y vecinas cuando presentan una denuncia y cuando deciden enfrentar a quienes buscan generar miedo o temor”.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarollo de la investigación.