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    Nacional

    Defensa de Guerra respalda actuación del exfiscal en caso Penta y critica duramente a Abbott

    Se espera que la formalización continúe mañana con la tercera parte de los argumentos de la defensa del expersecutor. La decisión de la medida cautelar podría llegar entre el miércoles y el jueves.

    Por 
    Tomás Gómez
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Fueron casi cinco horas las que el abogado del exfiscal Manuel Guerra, el defensor Cristián Martin, utilizó para la segunda parte de su argumentación en la sexta jornada de formalización de Guerra, quien está siendo formalizado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

    El defensor del exfiscal continuó su línea argumentativa presentada ante el tribunal el pasado viernes, cuando comenzó su turno para responder a los argumentos esgrimidos por los querellantes y el Ministerio Público en las anteriores jornadas de la formalización.

    En esta ocasión, Martin defendió la actuación de Guerra en el caso Penta. Al exfiscal se le acusa de no haber investigado correctamente la causa y violar el secreto de la investigación al mantener conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Tal eje de la imputación del Ministerio Público, según el abogado defensor, es el “corazón de la imputación contra mi representado”.

    Uno de los principales argumentos presentados por Martin se dirigió en contra de la actuación en la causa del entonces fiscal nacional, Jorge Abbott. Frente al juez Guillermo Rodríguez, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el representante de Guerra criticó la actuación de Abbott, quien se inhabilitó de la investigación del caso Penta por posibles conflictos de interés.

    28/09/2022 FOTOGRAFÍAS AL EXFISCAL NACIONAL JORGE ABBOTT FOTO: MARIO TÉLLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Sobre este punto, el abogado aseguró que “no es cierto que Abbott no haya tomado decisiones relacionadas con Penta. Cuando él era fiscal nacional resolvió, de manera expresa, una presentación de los abogados Rodrigo Zegers y Samuel Donoso, a quienes recibe en una reunión, y que se refería a que se llevaran unificadamente las imputaciones de delitos tributarios respecto de Santiago Valdés, Penta y Patricio Contesse (caso SQM). Por lo tanto, esta supuesta inhabilidad del señor Abbott y la imposibilidad de poder realizar actuaciones en el caso Penta parece que no era tan real”.

    Siguiendo esta línea argumentativa, Martin expuso las intenciones de Guerra de abandonar la investigación del caso Penta mediante un correo que le envió a Abbott. Sobre esto, el abogado afirmó que “esto es un elemento básico que da cuenta de que aquí no existe ningún pacto ilícito. Si el señor Guerra tenía tantas intenciones de concluir esta causa de manera ilícita, para qué iba a remitirle un correo al fiscal nacional para que le quitara la causa. Eso no tiene ningún tipo de sentido”.

    El abogado aseguró que las razones del exfiscal nacional para no quitarle la causa a Guerra son “dudosas al menos”. En este sentido, comentó que “si el señor Abbott hubiese cambiado al fiscal, y hubiese asignado a uno que estuviera de acuerdo con los informes de unidad especializada, probablemente ese fiscal no hubiese reformalizado y hubiese desistido del procedimiento abreviado”.

    “No hubo violación de secreto”

    Uno de los puntos principales en la imputación del Ministerio Público y los querellantes de la causa es la presunta violación de secreto que habría realizado Guerra en los chats que tenía con Hermosilla, quien en ese entonces estaba contratado como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

    Para Martin, sin embargo, no habrían existido antecedentes que permitan justificar la concurrencia de este delito: “Incluso el fiscal regional que dirige la presente investigación, antes de presentar la querella de capítulos, estaba presentándola en los medios de comunicación. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la diligencia que Manuel Guerra da a conocer en este caso? ¿Cuál es la violación del secreto propiamente tal? Creemos que no existe ningún antecedente que dé cuenta de esta circunstancia”.

    Santiago, 9 de marzo de 2026. Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra. Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El abogado reprochó la entrevista que el fiscal del caso, Mario Carrera, le dio a CNN Chile el pasado 6 de marzo de 2025. Martin acusó que, si se utilizara el mismo estándar que se está usando contra su representado, el persecutor también habría cometido una violación de secreto. “Hay un doble estándar”, mencionó el defensor de Guerra.

    Críticas al CDE

    A lo largo de su argumentación, Martin también apuntó en contra del supuesto desconocimiento que acusaron tener los abogados representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -quienes se querellaron en contra de Guerra- sobre los detalles del caso Penta cuando el exfiscal manejaba la causa.

    El representante de Guerra arguyó que “si uno analiza la causa Penta ya en el escrito que se hace al tribunal de garantía para efectos de reformalizar la investigación y proceder a un procedimiento abreviado se señaló expresamente por parte de Manuel Guerra cuáles iban a ser los delitos por los cuales se iba a formular esta acusación verbal. Por lo tanto no existió ninguna sorpresa como se ha pretendido señalar (por el CDE)”.

    Martin continuó su argumentación sobre este punto exponiendo que “acá lo relevante es que el consejo siempre tuvo conocimiento de estos antecedentes, más allá de las sutilezas en el sentido de si me enteré por La Tercera o si me dejó de contestar los chats. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que aquí había un canal de comunicación formal (...). Y el primer canal formal dice relación con la notificación que efectúa el tribunal de garantía a la solicitud de formalización y a la solicitud de procedimiento abreviado. Desde ahí el Consejo de Defensa del Estado tenía conocimiento de esto”.

    Tras el repaso del defensor por la actuación de Guerra en el caso Penta, el juez decidió terminar la jornada de formalización. Se espera que mañana Martin continúe exponiendo en torno a otros antecedentes del caso en las cuales Guerra es acusado por los delitos que le sindica el Ministerio Público, entre ellos la causa Exalmar. La decisión de la medida cautelar por parte del magistrado podría ocurrir entre el miércoles o el jueves de esta semana.

    Más sobre:Manuel GuerraFiscalMario CarreraMinisterio PúblicoJorge Abbott

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