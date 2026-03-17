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    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Exalmar y apunta que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente”

    Durante la mañana de este martes continuó la formalización del exfiscal Guerra, ocasión en que su defensa defendió su actuar en diferentes casos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Se realiza audiencia de formalización contra el exfiscal Manuel Guerra. Foto: Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este martes en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo la séptima jornada de formalización del exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

    En la ocasión, el abogado defensor de Guerra, Cristián Martin, continuó con su exposición justificando el actuar del exfiscal en las diferentes causas que mantuvo Guerra mientras se desempeña como fiscal.

    Es así como respecto al caso Exalmar, la defensa de Guerra cuestionó las acusaciones de la fiscalía apuntando que “jamás se ocultó ningún tipo de antecedente en la misma”, señalando que no existen antecedentes para calificar de injustas las decisiones adoptadas por el exfiscal.

    “No existe a nuestro juicio ningún tipo de antecedente, en este caso, que permita concluir que las decisiones adoptadas por parte de Manuel Guerra, en el llamado caso Exalmar-Dominga, sean manifiestamente injustas máxime, si se considera que en dos investigaciones diversas se llegó en ambas a la conclusión, en este caso, de inexistencia de ilícitos”, expresó la defensa.

    En la misma línea, el abogado defendió el sobreseimiento del expresidente Sebastián Piñera, señalando que “la decisión de solicitar, en este caso, sobreseimiento definitivo del señor Sebastián Piñera no fue, manifiestamente, injusta en este caso, toda vez que la misma se basó en una investigación que se prolongó, en este caso, por más de ocho meses”.

    “Acá no se ocultó, como pretende indicar la parte querellante, ningún tipo de elemento”, sostuvo la defensa, añadiendo que “respecto a la circunstancia que indica el Ministerio Público de que estas circunstancias no habrían sido directamente investigadas o valoradas por parte del señor Manuel Guerra, parece bastante dudosa aquella circunstancia, conforme al propio mérito que han señalado funcionarios incluso del Ministerio Público de Unidades Especializadas”.

    Caso Moreira

    Otro de los elementos abordados por la defensa del exfiscal Guerra, fue el caso de Iván Moreira, donde se le acusa de haber gestionado una salida alternativa para el senador.

    “La suspensión condicional del procedimiento, en este caso, adoptada por parte de Manuel Guerra, en pleno ejercicio de sus funciones como fiscal regional, finalmente lo que hace es ponderar una situación”, sostuvo el abogado defensor, añadiendo que “parecía difícil obtener una condena en sede de juicio oral, así como también en instancias superiores, en particular, la Corte Suprema”.

    De acuerdo a lo que añadió, “es a partir del fallo de la Corte Suprema que se da cuenta finalmente de las debilidades de esta causa”, apuntando que “es precisamente por aquello, precisamente por lo pírrico, finalmente, del fallo, del desafuero, que el señor Manuel Guerra toma precisamente la decisión y no como maliciosamente se trata de establecer en esta investigación en el sentido de que habría sido a través de influencias de terceras personas".

    La defensa además descartó que Guerra haya actuado por intereses políticos, apuntando que “un elemento que comienza a aparecer, da cuenta en este caso, de que los fiscales de aquella época, Gajardo y el señor Norambuena, tenían la intención de mantener desaforado al señor Iván Moreira para efectos de alterar los quórum. Esa era la intención”.

    “A nuestro juicio el único fiscal que probablemente, y en base a sustento relevante, actuó con intereses políticos fue, directamente, el señor Gajardo”, agregó.

    Finalmente, sobre las acusaciones de infringir el deber de reserva de información, la defensa de Guerra sostuvo que los chats con Hermosilla están “sacados de contexto”, enfatizando que “las conversaciones entre el señor Hermosilla y el señor Manuel Guerra se producen una vez que se había cerrado en este caso la investigación y en la cual estaba presentada la acusación del Ministerio Público, por lo tanto ya estamos en una etapa intermedia, etapa que en este caso a nuestro juicio no se encuentra cubierta por lo establecido en el artículo 182 del Código Procesal Penal”.

    Estallido social

    La defensa de Guerra además abordó la reunión entre el exfiscal y el expresidente Sebastián Piñera, en el marco del estallido social, la cual fue gestionada por Hermosilla, señalando que buscaba anticipar escenarios de violencia, y no con el fin de “congraciarse” con el Gobierno.

    “Como queda de manifiesto de la lectura de estos chats, la reunión, señoría, se solicita evidentemente dentro de un contexto. Ese contexto, señoría, dice relación con una circunstancia de estallido social”, mencionó, añadiendo que “es evidente que no existe en esta petición de reunión con el presidente Piñera algún tipo de beneficio económico o de otra naturaleza en este caso”.

    En la misma línea, respecto de los chats entre Guerra y Hermosilla en este contexto, la defensa argumentó que estos han sido descontextualizados y corresponden a intercambios de carácter general o a opiniones jurídicas dentro de una relación profesional.

    Finalmente, la defensa de Guerra sostuvo que no se configura el delito de violación de secreto respecto a las causas de la época, apuntando a que es una conversación entre dos abogados. “Nos parece, señoría, que es una circunstancia efectivamente normal en una conversación privada entre abogados pertenecientes a un foro jurídico en ese punto, señoría”.

    Más sobre:Manuel GuerraFiscalFormalización

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