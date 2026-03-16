SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Penta y sostiene que “no actuó en base a consideraciones políticas”

    Desde la defensa además sostuvieron que el Ministerio Público y los querellantes, "faltan a la verdad" al sostener que la decisión de reformalizar "habría obedecido a la influencia que habría ejercido el señor Luis Hermosilla".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes continuó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización del exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

    En esta nueva jornada, la sexta del caso, el abogado defensor de Guerra, Cristián Martin, defendió el actuar del exfiscal en el marco del caso Penta, apuntando a que existían fundamentos jurídicos para llevar a cabo la reformalización en la cual se eliminó el delito de cohecho.

    Es así como la defensa realizó un repaso del actuar de Guerra durante el caso Penta, apuntando que "nos parece, señoría, que, directamente, el Ministerio Público y querellante faltan a la verdad, en este caso, cuando señalan que la decisión del señor Guerra fue una decisión arbitraria, que habría obedecido a la influencia que habría ejercido el señor Luis Hermosilla".

    Añadiendo que “Manuel Guerra no actuó en base a consideraciones políticas, ni para efectos de congraciarse, en este caso, con el señor Luis Hermosilla, ni menos tratar de favorecer a algún determinado grupo político”.

    “A nosotros nos parece que el señor Manuel Guerra, en su calidad de fiscal regional, dio pleno cumplimiento en este caso a su cargo. Lo que realiza, o lo que termina por realizar, es un análisis jurídico con estos nuevos antecedentes emanados”, sostuvo la defensa.

    Chats entre exfiscal Guerra y Hermosilla

    La defensa de Guerra, también abordó los chats que tuvo el exfiscal con Luis Hermosilla respecto al caso, apuntando que no prueban influencia ni intervención en las decisiones del caso Penta, calificando las interpretaciones del Ministerio Público como “especulaciones”.

    “En ningún caso revelan a nuestro juicio, señoría, intervención del señor Hermosilla u otras personas en decisiones tomadas en este caso por Manuel Guerra en lo que dice relación a las circunstancias de la reformalización o procedimiento abreviado”, añadiendo que “estas son especulaciones”.

    En la misma línea, desde la defensa sostuvieron que no se configura el delito de violación de secreto, ya que no se habría revelado ninguna diligencia que pusiera en riesgo la investigación.

    Cuestionamientos del Consejo de Defensa del Estado

    La defensa del exfiscal Guerra, en la ocasión además rechazó la acusación de que Guerra habría engañado al Consejo de Defensa del Estado (CDE), apuntando que “tenían plena certeza y claridad respecto de lo que se iba a terminar efectuando en la audiencia (de reformalización) del día 3 de julio del año 2018″.

    Según lo que explicó la defensa de Guerra “el Consejo de Defensa del Estado sabía desde el día 30 de abril, cuando se notifica la resolución a la petición de Manuel Guerra del día 28, los antecedentes que decían relación con cuál iba a ser el proceder en la actuación de la audiencia del día 3 de julio del año 2018″.

    “El Consejo siempre supo, y los querellantes siempre supieron, que la reformalización decía relación con elementos de eliminar hechos de soborno y cohecho, y la circunstancia de que Wagner fuera solamente por la circunstancia del enriquecimiento ilícito en ese punto, cómo se sustituía”, añadió.

    Más sobre:FiscalManuel GuerraLuis HermosillaFormalización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La razón por la que se iniciará un tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿merecía realmente el premio? un debate que se abre

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

    Exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco califica el debate sobre la caja fiscal como “anecdótico”

    GOPE se despliega en búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea hace tres días

    Lo más leído

    1.
    Ministro de Vivienda anuncia eliminación de inhabilidades para acelerar subsidios en reconstrucción de Viña del Mar

    Ministro de Vivienda anuncia eliminación de inhabilidades para acelerar subsidios en reconstrucción de Viña del Mar

    2.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    3.
    GOPE se despliega en búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea hace tres días

    GOPE se despliega en búsqueda de tres personas que subieron al cerro El Plomo de Lo Barnechea hace tres días

    4.
    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    5.
    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    Se acerca el primer cambio de hora en Chile: ¿Cuándo se deben ajustar los relojes?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Penta y sostiene que “no actuó en base a consideraciones políticas”
    Chile

    Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Penta y sostiene que “no actuó en base a consideraciones políticas”

    La razón por la que se iniciará un tercer juicio contra Nicolás Zepeda por el caso de Narumi Kurosaki

    Ministra Marín define ejes de su gestión y critica al gobierno de Boric por “deuda” en el empleo femenino

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario
    Negocios

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Minerales críticos y geopolítica: Innovar o perder el liderazgo

    Exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco califica el debate sobre la caja fiscal como “anecdótico”

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto
    Tendencias

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Nicolás Córdova presenta a los nominados para los amistosos de la Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda
    El Deportivo

    Nicolás Córdova presenta a los nominados para los amistosos de la Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Ahora suma una polémica en Arabia Saudita: Cristián Garay cobra penal y luego lo anula tras revisar el VAR

    Premio doble: Joaquín Niemann recibe un millonario cheque y logra un gran salto en el ranking tras el LIV de Singapur

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿merecía realmente el premio? un debate que se abre
    Cultura y entretención

    Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor ¿merecía realmente el premio? un debate que se abre

    Un balance de Lollapalooza 2026; entre shows memorables y caóticos accesos

    Lollapalooza día 3: la diversidad de estilos, el gran final con Chappell Roan y el 2027 otra vez en el Parque O’Higgins

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas
    Mundo

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Tragedia en excursión escolar en Japón: fallecen al menos dos personas, incluida una menor, tras naufragio de embarcaciones

    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    Paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock