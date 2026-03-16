Defensa del exfiscal Guerra defiende su actuar en caso Penta y sostiene que “no actuó en base a consideraciones políticas”

Durante la mañana de este lunes continuó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la formalización del exfiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, imputado por el Ministerio Público por los delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto.

En esta nueva jornada, la sexta del caso, el abogado defensor de Guerra, Cristián Martin, defendió el actuar del exfiscal en el marco del caso Penta, apuntando a que existían fundamentos jurídicos para llevar a cabo la reformalización en la cual se eliminó el delito de cohecho.

Es así como la defensa realizó un repaso del actuar de Guerra durante el caso Penta, apuntando que "nos parece, señoría, que, directamente, el Ministerio Público y querellante faltan a la verdad, en este caso, cuando señalan que la decisión del señor Guerra fue una decisión arbitraria, que habría obedecido a la influencia que habría ejercido el señor Luis Hermosilla".

Añadiendo que “Manuel Guerra no actuó en base a consideraciones políticas, ni para efectos de congraciarse, en este caso, con el señor Luis Hermosilla, ni menos tratar de favorecer a algún determinado grupo político”.

“A nosotros nos parece que el señor Manuel Guerra, en su calidad de fiscal regional, dio pleno cumplimiento en este caso a su cargo. Lo que realiza, o lo que termina por realizar, es un análisis jurídico con estos nuevos antecedentes emanados”, sostuvo la defensa.

Chats entre exfiscal Guerra y Hermosilla

La defensa de Guerra, también abordó los chats que tuvo el exfiscal con Luis Hermosilla respecto al caso, apuntando que no prueban influencia ni intervención en las decisiones del caso Penta, calificando las interpretaciones del Ministerio Público como “especulaciones”.

“En ningún caso revelan a nuestro juicio, señoría, intervención del señor Hermosilla u otras personas en decisiones tomadas en este caso por Manuel Guerra en lo que dice relación a las circunstancias de la reformalización o procedimiento abreviado”, añadiendo que “estas son especulaciones”.

En la misma línea, desde la defensa sostuvieron que no se configura el delito de violación de secreto, ya que no se habría revelado ninguna diligencia que pusiera en riesgo la investigación.

Cuestionamientos del Consejo de Defensa del Estado

La defensa del exfiscal Guerra, en la ocasión además rechazó la acusación de que Guerra habría engañado al Consejo de Defensa del Estado (CDE), apuntando que “tenían plena certeza y claridad respecto de lo que se iba a terminar efectuando en la audiencia (de reformalización) del día 3 de julio del año 2018″.

Según lo que explicó la defensa de Guerra “el Consejo de Defensa del Estado sabía desde el día 30 de abril, cuando se notifica la resolución a la petición de Manuel Guerra del día 28, los antecedentes que decían relación con cuál iba a ser el proceder en la actuación de la audiencia del día 3 de julio del año 2018″.

“El Consejo siempre supo, y los querellantes siempre supieron, que la reformalización decía relación con elementos de eliminar hechos de soborno y cohecho, y la circunstancia de que Wagner fuera solamente por la circunstancia del enriquecimiento ilícito en ese punto, cómo se sustituía”, añadió.