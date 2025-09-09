Defensoría de la Niñez presenta desafíos y recomendaciones sobre protección de los NNA a los candidatos presidenciales

La Defensoría de la Niñez, elaboró un informe donde reúne los principales "antecedentes, problemáticas y análisis clave" del servicio, con el objetivo de hacer llegar estas resoluciones a los candidatos que se enfrentarán el próximo 16 de noviembre en las elecciones presidenciales.

El documento contiene siete “desafíos estratégicos” donde se explican “causas y factores” detrás de cada problema, según precisa el servicio.

En el informe, además, se destallan recomendaciones para incluir políticas públicas que permitan enfrentar los temas con prioridad.

En ese marco, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, destacó que el último Estudio de Opinión, reflejó que “4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNA) respondió que no han tenido oportunidad de ejercer sus derechos o que han sido vulnerados de alguna forma”.

“Es absolutamente necesario ofrecer a Chile una visión a largo plazo y poner realmente en el centro de la discusión los factores más determinantes, y frecuentemente evadidos, que afectan a la niñez y adolescencia”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que está el desafío de “afrontar diversos riesgos medioambientales, digitales, geopolíticos, económicos y sociales, que significan una policrisis global de las infancias”.

Además, agregó que en este proceso de seguimiento de la Defensoría de la Niñez se han visto reflejadas diversas temáticas como cuidados, política social, salud mental, desarrollo de la adolescencia, violencia, capacidad de respuesta de los programas sociales y en la percepción de los garantes sobre los derechos de la niñez y adolescencia.

Es por ello que el propio defensor hará entrega de este informe a los aspirantes a La Moneda. El primer encuentro lo sostuvo con el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, y se espera que en los próximos días continúe con el resto de los postulantes a la Presidencia de la República.