Delegado Codina se reúne con gobernador Orrego y acuerdan colaborar en recuperación de barrio Mapocho-La Chimba

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se reunió en la mañana de este viernes con el gobernador de Santiago, Claudio Orrego para coordinar los esfuerzos en torno a la gestión urbana, la seguridad y la convivencia en el espacio público.

En un punto de prensa, el gobernador hizo un recuento de los desafíos que enfrenta la región. “Hay dolores muy profundos en materia de desigualdad, en materia de delincuencia o inseguridad, de cambio climático y además un dolor que a veces es invisible para muchos, pero para quienes tenemos responsabilidades metropolitanas es bastante evidente, que es la fragmentación”, dijo.

“Los problemas de Santiago no son de una comuna o de otra, son problemas muchas veces intercomunales. El tema del comercio ambulante que es uno de los grandes desafíos que tenemos como ciudad, lo hemos conversado como un área de colaboración, las incivilidades y la necesidad de recuperar los espacios públicos, como lo que se hizo en Meiggs, como lo que se hizo en la nueva Alameda”, añadió.

En ese sentido, reveló que uno de los acuerdos de la reunión fue priorizar la recuperación del barrio Mapocho-La Chimba, emplazado entre Recoleta y Santiago.

Codina, por su lado, destacó la cita como “un gesto republicano” que forma parte de los esfuerzos para desarrollar “vínculos más allá de las diferencias políticas que puedan existir con las autoridades que han sido electas en las distintas regiones y comunas”,

“Hemos fijado también un plan de trabajo mensual, vamos a tener reuniones mensuales, actividades de forma mensual al menos, como una manera de poder estar en contacto y manejar el tiempo que nos queda para que la comunidad se sienta en la ciudad, no solo informados de que desarrolla cada uno en su ámbito sino que también tratando de construir proyectos, inversión en la región", detalló,.

Junto con ello, agradeció que los alcaldes de Recoleta y Santiago, Fares Jadue y Mario Desbordes “han manifestado su interés en poder sumar esfuerzos y poder trabajar estas cinco autoridades y recuperar una zona de la ciudad que tiene tanta circulación de personas tanto comercio, tanta historia“.