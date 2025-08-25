Delegado presidencial de La Araucanía sostiene que “no hay ninguna condición” que vincule recientes ataques con la consulta indígena

El delegado presidencial de la Región de La Araucanía, Eduardo Abdala, se refirió durante la mañana de este lunes 25 de agosto, a los ataques que han ocurrido en los últimos días en la región, apuntando que por el momento, estos no tendrían ninguna relación con la consulta indígena.

Durante un punto de prensa realizado durante la mañana respecto de los crímenes ocurridos es que el delegado fue consultado sobre una posible vinculación señalando que “nosotros hasta este momento no tenemos ninguna condición que nos permita aseverar que efectivamente estos ataques armados, como usted señala, están asociados a la consulta indígena”.

A pesar de esto, de acuerdo a lo que señaló “nosotros estamos trabajando de manera de no acotar a una condición específica, sino que más bien las policías y el Ministerio Público están trabajando con la mayor de las aperturas de manera, yo insisto, avanzar en los procesos de investigación”.

“No hay ninguna condición que hoy día nos haga vincular ambas situaciones, el tema de la consulta con este deleznable hecho”, reiteró.

En la ocasión, además se refirió a la posibilidad de utilizar la ley antiterrorista en la querella presentada señalando que “la definición respecto de la persecución no se hace sobre la base solo y exclusivamente de la gravedad de los hechos, se hace respecto de la eficiencia también, asociada al proceso, digamos, de investigación”

“Nadie se ha negado, digamos, a la posibilidad de hacer una querella por ley antiterrorista, no obstante, yo insisto, el criterio tiene que ver con establecer condiciones para la mejor persecución penal en este caso”, mencionó.