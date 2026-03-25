Delincuentes asaltan sucursal de Integramédica en Mall Plaza Sur de San Bernardo

Dos delincuentes asaltaron la tarde de este lunes el centro de salud Integramédica ubicado al interior del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo, en la zona sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo con información de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 19.10 horas, cuando los sujetos ingresaron al recinto e intimidaron a las cajeras del primer nivel para sustraer la recaudación, utilizando un arma de fuego.

El mayor Víctor Jerez, de la Prefectura Maipo de Carabineros, detalló que los delincuentes “percutan un disparo, intimidan a las personas que estaban al interior, intimidan a las cajeras y sustraen el dinero en caja que era aproximadamente $337 mil”.

Tras concretar el robo, los antisociales abordaron un vehículo de color gris que los esperaba en el exterior, huyendo en dirección desconocida por la Ruta 5 Sur.

“En estos momentos el vehículo se encargó por las características que tenía”, señaló el oficial, agregando que personal policial realiza patrullajes para dar con el paradero de los responsables.

Respecto a las medidas de seguridad del recinto, el mayor Jerez indicó que, según testigos, el guardia se encontraba en colación al momento del asalto.

Pese a que los sujetos efectuaron un disparo al interior del lugar, no se registraron personas lesionadas. Al momento del atraco había entre 10 y 15 personas, quienes se resguardaron en una sala contigua a las cajas.

El Ministerio Público ya tomó conocimiento del hecho y se encuentra a la espera de definir qué institución quedará a cargo de la investigación.