Delincuentes protagonizan violento asalto en mall de San Bernardo: realizaron disparos y trabajador resultó con lesiones

Un violento asalto se registró la tarde de este domingo al interior del mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo, donde un grupo de sujetos armados huyó con un cuantioso botín tras intimidar a los trabajadores de una tienda y a sus clientes.

El ilícito afectó a la tienda Samsung, desde donde los sujetos sustrajeros diversos equipos electrónicos, para luego escapar a bordo de un automóvil.

Aunque inicialmente llegó hasta el lugar personal de Carabineros para adoptar el procedimiento, la Fiscalía Occidente determinó el trabajo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Oriente de la PDI adoptó el procedimiento.

Al respecto, el inspector Gonzalo Martínez, de la Biro Oriente, relató que hasta el local comercial “ingresaron cuatro sujetos desconocidos, premunidos con armas de fuego”, los que tras intimidar a los dependientes y a clientes que se encontraban en ese momento al interior de la tienda, “se dirigen a la bodega, donde sustraen diversas especies electrónicas”.

Agregó que “al momento de huir uno de los sujetos efectúa un disparo disuasivo hacia el techo del recinto, sin herir a terceros, y finalmente huyen a bordo del vehículo en el que llegaron al lugar”.

Sin embargo, confirmó que una persona fue trasladada con lesiones de caracter leve a un centro asistencial, aunque no la identificó.

Con anterioridad, desde Carabineros, el mayor Fabián Retamal había informado que un trabajador de la tienda había sido golpeado con la empuñadura de un arma que portaban los antisociales. Asimismo, sostuvo que el automóvil en que se desplazaban mantendría encargo por robo.