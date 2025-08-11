SUSCRÍBETE
Nacional

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

De acuerdo con información preliminar, los delincuentes habrían revisado varias dependencias del lugar hasta dar con las llaves de los vehículos.

Paula Pareja 
Paula Pareja
Foto: Referencial/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un millonario robo se llevó a cabo la madrugada de este lunes en la comuna de Cerrillos, donde un grupo de delincuentes sustrajo entre 10 y 15 vehículos de una automotora.

Desde Carabineros, el mayor Alexis Durán, comentó al Buenos Días a Todos que el encargado del local denunció el robo de vehículos de las marcas RAM, Fiat y Kia.

Si bien, aún no se determina el modus operandi de la banda, puesto que recién se están realizando las pericias para esclarecer lo sucedido, la autoridad policial señaló que el lugar no contaba con guardias de seguridad, "tampoco con nocheros, solamente tenían alarma, la cual estos antisociales desactivaron y ahí se desactivaron los vehículos".

El lugar también cuenta con cámaras de seguridad, las que están siendo revisadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones.

El mayor Durán indicó que fue personal municipal el que “alertó que el portón de la automotora se encontraba abierto”. De esa forma, se dio aviso de la situación a Carabineros.

Preliminarmente, el policía señaló que, al “revisar el interior de la automotora, nos percatamos que (los delincuentes) habrían revisado varias dependencias. Y dentro de esas dependencias se encontraban las llaves de los vehículos que se encontraban acá en la automotora”.

De esa forma, los individuos habrían huido con los automóviles. De momento, se desconoce el número de delincuentes, puesto que dicha información se conocerá con exactitud una vez sean revisadas las cámaras de seguridad del lugar.

