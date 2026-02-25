SUSCRÍBETE
    Nacional

    Delpiano descarta “secretos” en relato de crisis por cable chino y reconoce que embajador Judd le hizo ver “preocupación”

    “Yo tuve una conversación, no fui a ser advertida ni no advertida", afirmó la titular de Defensa respecto a su encuentro con el representante diplomático norteamericano.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, entregó algunos detalles de la reunión que sostuvo el miércoles 11 de febrero con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

    Según el diplomático publicó en su cuenta de X, al día siguiente de esa cita, en el encuentro estuvo presente el proyecto de China Mobile para instalar un cable de fibra óptica submarino entre Hong Kong y Valparaíso.

    Judd escribió que “un componente crítico” de la seguridad compartida por Chile y Estados Unidos es la data.

    “La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt. Los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales”, señaló.

    Consultada por la prensa este miércoles respecto a la cronología de los hechos y las versiones del gobierno, la ministra Delpiano defendió el relato oficial y dijo que ella no sabía y no tenía motivos para saber que el proyecto había sido visado por Transportes.

    “Nadie tiene la cronología porque no corresponde”, afirmó la ministra, indicando que el tema se conoció porque hubo una postura de un país “amigo que hace unas amenazas que no son aceptables”.

    En esa línea, recalcó que “no hay en esto secretos ocultos ni doble intención” en las versiones que ha dado el Ejecutivo.

    Yo tuve una conversación, no fui a ser advertida ni no advertida, fui a conversar con un embajador”, puntualizó, respecto al encuentro con el diplomático norteamericano.

    La ministra, sin embargo, evitó entrar en mayores detalles del contenido del encuentro.

    “Lo que el Ministerio de Defensa habla con un embajador de un país como Estados Unidos, evidentemente que entra en el ámbito privado, yo estoy contando tres aspectos que se hablaron, que fue frontera, las relaciones militares, entre un país y otro, que son fluidas (...) y al final dijo que tenía una preocupación por este tema, como se lo planteó a otros ministerios”, explicó la autoridad de gobierno.

    El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó la concesión que daba luz verde a la iniciativa china el martes 27 de enero. El documento, dos días después, fue anulado ante la alerta entregada por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones sobre eventuales vulnerabilidades a la seguridad nacional.

    La semana pasada, en tanto, Estados Unidos revocó visas a Muñoz y otros dos funcionarios de gobierno vinculados a la tramitación del proyecto, a los que acusó de dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.

