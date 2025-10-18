Delpiano visita a miembros de la FACH heridos tras accidente de Black Hawk: “Se encuentran fuera de riesgo vital”

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se trasladó hasta el Hospital Clínico de la FACH, para visitar a los tres tripulantes que resultaron heridos en el accidente del helicóptero MH-60M Black Hawk en Campos de Hielo Sur.

Este viernes se confirmó el hallazgo de la aeronave que se encontraba desaparecida desde el jueves, luego de despegar del aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, transportando a cuatro tripulantes. La FACH señaló que “la aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”.

El piloto fallecido corresponde al capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo, de 32 años.

En su visita al recinto, Delpiano afirmó que “he tenido la oportunidad de saludar a las familias de las personas hospitalizadas, ellos se encuentran bastante más tranquilos, se los ve con un ánimo positivo, y eso es muy importante”.

“Están siendo evaluados, ya que cualquiera haya sido la situación que cada uno vivió, hay que despejar cualquier complejidad, pero están siendo muy bien tratados”, señaló.

En ese sentido, el director general del hospital, general de brigada aérea Carlos Polanco, indicó que “afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital, con lesiones de mediana gravedad. En el momento están siendo evaluados y monitorizados, y esperamos poder en un tiempo más brindarles el alta”.

Respecto a la investigación, la ministra explicó que “hay dos líneas que están trabajándose, una es un sumario interno, pero también hay un sumario establecido por la justicia militar para ver qué pudo suceder exactamente con un helicóptero que estaba en buen funcionamiento ”.

Añadió que “en este momento todo el esfuerzo de la Fuerza Aérea está en poder traer el cuerpo del capitán que falleció a Santiago

"Esperamos que a final del día de hoy, o mañana, podamos tener a la persona aquí”, finalizó.