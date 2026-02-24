SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Delpiano y Barros se reúnen en bilateral de Defensa en medio de tensiones por cable submarino chino

    A pesar de que el gobierno solicitó un informe de seguridad al Estado Mayor Conjunto por el proyecto del cable chino, Delpiano y Barros no se refirieron al tema en su encuentro.

    Por 
    Tomás Gómez
     
    José Carvajal Vega

    Casi tres horas duró la reunión bilateral que sostuvieron la actual ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y quien ocupará su cargo desde el próximo 11 de marzo, Fernando Barros. Ambos hablaron sobre la actualidad del ministerio y los futuros proyectos en relación a las Fuerzas Armadas.

    Al interior del edificio del Ministerio de Defensa ubicado frente a La Moneda, la reunión comenzó con un recorrido de alrededor de 15 minutos en donde Delpiano le mostró las dependencias del lugar a Barros, quien fue acompañado por su futuro subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez, su homólogo de Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, y su asesora Consuelo Pérez.

    El ambiente, según comentan fuentes conocedoras de la reunión, fue distendido y el encuentro se extendió una hora más de lo presupuestado con antelación.

    “Creo que se ha cumplido un proceso muy importante en un Estado democrático, que es realmente darle continuidad a las políticas. Por supuesto, cada gobierno le podrá poner los énfasis que quiera o asumir algunos cambios, pero el Estado tiene que seguir avanzando, y por lo tanto, en esta oportunidad creo que los instrumentos que hemos entregado permiten aquello”, aseguró la ministra en un comunicado luego de la reunión.

    Algo similar comentó a la salida de la cita el futuro ministro Barros: “La ministra dio una visión muy clara del funcionamiento del ministerio y quedamos coordinados para que ahora se reúnan los subsecretarios y los distintos equipos de trabajo de manera que el 11 de marzo el ministerio pueda comenzar trabajando en una continuidad total”.

    Sobre los temas conversados en la bilateral, quienes conocieron los detalles de la reunión aseguran que Delpiano puso énfasis en la continuidad de ciertos proyectos, como la política nacional de construcción naval, la construcción del centro espacial de la FACH, la reforma al Estado Mayor Conjunto y un proyecto de ciberseguridad que mantiene el Ejército con la Universidad Católica.

    Asimismo, se habló de la modernización y fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, las mejoras al Servicio Militar, las operaciones en la Antártica, el despliegue militar en la frontera norte y en la Macrozona Sur, la contribución de las Fuerzas Armadas en la respuesta ante desastres y sobre temas presupuestarios como el Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas.

    Tras la reunión, se le entregó al equipo del futuro ministro Barros dos carpetas -voluminosas, según comentaron fuentes conocedoras- con documentación respecto a lo conversado en la bilateral.

    La polémica del cable chino

    Uno de los temas más controversiales ocurridos antes de la reunión fue la aprobación que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, habría realizado en torno a la concesión del proyecto de un cable submarino a la empresa China Mobile el pasado 27 de enero, la cual fue revocada dos días después.

    Lo anterior produjo que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara la visa de tres funcionarios públicos del gobierno: el ministro Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Esto, según se explicita en la sanción, por “llevar a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

    Aquello llevó a que el Ministerio de Defensa se hiciera parte de la polémica entre Chile y el país norteamericano, pues Delpiano participó en una reunión con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, en donde le habría advertido sobre supuestas operaciones de espionaje en el sector de telecomunicaciones.

    Asimismo, tras las advertencias estadounidenses, el gobierno solicitó un informe de seguridad sobre el proyecto al Estado Mayor Conjunto a través del Ministerio de Defensa. Este se encuentra en elaboración sin un plazo de entrega definido aún.

    A pesar de lo anterior, Barros y Delpiano no abordaron este tema durante su reunión. A la salida, el futuro ministro de Kast declinó nuevamente referirse al tema y aseguró que “el ministro de Relaciones Exteriores fue claro, como futuro gobierno no tenemos una opinión porque creemos que se tienen que conocer más antecedentes”.

    Los “amarres” en el ministerio

    Otro de los temas polémicos ocurridos en el Ministerio de Defensa fueron las designaciones que realizó el subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), a semanas de producirse el cambio de mando, las cuales fueron tildadas por representantes de la oposición como “amarres”.

    Entre estos, se encuentra la nueva jefa del Departamento de Estudios y Análisis de dicha subsecretaría, Jessica Tapia, quien fue exasesora de Eidelstein y es cercana a la izquierda. Con esta designación de planta, la remuneración de la abogada ascendió a $ 4.517.154.

    Junto a ella, desde la oposición también se cuestionó el nombramiento de Felipe Chandía como el nuevo jefe del Departamento de Servicios Generales, tras un concurso realizado en 2024.

    Respecto a esto, Barros sostuvo que “el ministerio tiene más de 400 personas, son gente muy profesional. El mensaje es que todas aquellas personas que están en sus puestos legalmente y están cumpliendo con su trabajo no tienen nada que temer. El Ministerio de Defensa es de todos los chilenos, no es de un gobierno, y esperamos trabajar con todos aquellos que estén dispuestos a cumplir con los requerimientos de un trabajo profesional de una administración de buen gobierno”.

    Más sobre:Ministerio de DefensaBilateralAdriana DelpianoFernando BarrosProyecto cable submarino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Minuto a minuto | Jesse & Joy hacen corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Lo más leído

    1.
    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    Caso Audio-Factop: Hermosilla solicita asistir a la declaración de la fiscal Parra

    2.
    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    3.
    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    4.
    Cartel de El Mencho: piden 35 años de cárcel para presuntos miembros de Jalisco Nueva Generación que operaban en Lolol

    Cartel de El Mencho: piden 35 años de cárcel para presuntos miembros de Jalisco Nueva Generación que operaban en Lolol

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast
    Chile

    Boric afirma que cable submarino chino “está en evaluación” y que futuro del proyecto dependerá del gobierno de Kast

    Cable submarino: La Moneda niega ocultamiento de información y Kast pide aclarar episodio

    Carolina Cucumides (ind-PS): “No le veo dramatismo a ser oposición”

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes
    Negocios

    Juicio de los expertos a la regla fiscal: balance estructural se debe mantener como un eje, pero proponen ajustes

    Gremio de clientes eléctricos a un año del 25F: “Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar”

    Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Batacazo sudamericano: Carabobo vence a Huachipato en Talcahuano y lo elimina de la Copa Libertadores

    La noche más emotiva de Christian Garin: remonta ante Juan Manuel Cerúndolo y avanza en el BCI Seguros ChileOpen

    En vivo: Alejandro Tabilo y Tomás Barrios protagonizan el duelo de chilenos en el BCI Seguros Chile Open

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas
    Cultura y entretención

    Cómo crecieron juntos los hermanos Jesse & Joy y la dura mano de su padre que marcó sus vidas

    Minuto a minuto | Jesse & Joy hacen corear a la Quinta Vergara en Viña 2026

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer