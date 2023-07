Denuncian secuestro de chileno que viajó a Bolivia a recuperar camión robado: un segundo connacional estaría herido de bala

La diputada boliviana Luisa Nayar Sosa, a través de su cuenta de Twitter, denunció esta jornada el secuestro de un ciudadano chileno en la localidad de Challapata, hasta donde se habría trasladado junto a otro connacional con el fin de recuperar un camión que fue robado a fines de junio desde territorio nacional.

Asimismo, indicó que un segundo chileno se encuentra herido de bala, sin entregar mayor información sobre su estado de salud.

Tras esto, desde Cancillería, informaron a La Tercera que el consulado General de Chile en La Paz recibió a familiares de las víctimas, quienes les dieron a conocer los antecedentes del caso.

Agregaron que desde el consulado se pusieron de inmediato en contacto con la policía local para recabar mayor información sobre el hecho, y que el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, se contactó con altas autoridades de dicho pais para solicitar colaboración en el caso.

La información de la diputada

En un primer posteo en la red social, la diputada Luisa Nayar indicó que los ciudadanos chilenos ingresaron a Bolivia esta semana “a efectos de recuperar un camión que fue robado el 26 de junio en Chile y que ingresó a Bolivia el 1 de julio”.

Tras asegurar que las autoridades policiales bolivianas se negaron a prestarles ayuda, la diputada Nayar sostuvo que “luego de transcurridos varios días estas personas están siendo víctimas de una persecución armada”.

Agregó que “nosotros hemos buscado desesperadamente tomar contacto con el señor (ministro de Gobierno, Carlos) Eduardo del Castillo, quien lamentablemente, hasta el momento, no tiene una respuesta para nosotros, no nos garantiza absolutamente nada, no están precautelando la vida de estos ciudadanos”.

Además, la legisladora indicó que “hemos puesto en conocimiento de los cónsules de Chile esta situación, como también en conocimiento de diputados chilenos”.

Finalmente, Luisa Nayar llamó a las autoridades bolivianas a “tomar las acciones respectivas, evitar que suceda una tragedia y evitar que con un trágico desenlace, que puede ser evitado, se produzca un conflicto internacional”.

En un tuit posterior, la parlamentaria informó que “logramos retomar contacto con las víctimas chilenas en Challapata, nos manifiestan que uno de ellos se encuentra con heridas de bala y otro fue secuestrado, mientras tanto Carlos Eduardo del Castillo brilla por su ausencia. Lo que suceda con los ciudadanos chilenos es su responsabilidad”, cerró.