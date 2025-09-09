SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Desafío Levantemos Chile hace entrega de 12 casas a familias de Quilpué damnificadas por megaincendio

Son viviendas de 64 metros cuadrados que están equipadas con ventanas termopanel, sistema cortafuegos y mobiliario completo, que incluye electrodomésticos y camas.

José NavarretePor 
José Navarrete

Como parte del proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, Desafío Levantemos Chile realizará este martes una ceremonia para hacer entrega oficial de 12 viviendas definitivas para familias damnificadas de Quilpué.

La ceremonia, se enmarca en el plan para levantar 50 casas en el sector Canal Chacao.

“Apostaron por cada uno de nosotros y nos devolvieron las ganas de vivir, porque la ayuda que entregan es real y una lo ve reflejado. Poco a poco, Canal Chacao está volviendo a ser el mismo, ahora las caras de las familias ya no son de pena”, destacó Yessenia Díaz, una vecina de 50 años que vive en Canal Chacao desde que nació y fue beneficiada.

Las 12 viviendas se suman a las dos entregadas en agosto, alcanzando un total de 14 soluciones definitivas en la comunidad, además del apoyo mediante tarjetas de reconstrucción.

Todas las casas, de 64 metros cuadrados en un solo nivel, están equipadas con ventanas termopanel, sistema cortafuegos y mobiliario completo, que incluye electrodomésticos y camas.

“Es increíble mirar hacia atrás y recordar que cuando llegamos a este lugar, solo veíamos escombros y rostros de desesperanza”, comentó el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

En esa línea, Birrell dijo que el impacto de este trabajo en las comunidades afectadas les demuestra que están “haciendo las cosas bien y que una colaboración coordinada entre el sector público y privado es la mejor manera de entregar ayuda de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.

El proyecto se ejecuta gracias a la venta de una propiedad donada a la organización por el filántropo Leonardo Farkas.

Las viviendas en Canal Chacao se suman a otras importantes iniciativas de la organización, como la entrega de 72 casas en Canal Beagle, más de 400 tarjetas de reconstrucción, la rehabilitación de sedes sociales y la reciente reconstrucción de la infraestructura del Jardín Botánico del Mar.

Más sobre:ReconstrucciónQuilpuéMegaincendioDesafío Levantemos ChileLeonardo Farkas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil
Chile

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China
Negocios

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Soft power, el poder invisible

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?
Tendencias

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Esta cámara es una buena alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias
El Deportivo

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias

Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje

La U solicita la suspensión de la Supercopa: “Pareciera ser que la única intención es que fracasemos internacionalmente”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Muere a los 42 años Allen Blickle, baterista fundador de la banda de metal Baroness

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar
Mundo

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

Maduro vuelve a adelantar la Navidad al 1 de octubre para fomentar la economía “la alegría y la felicidad”

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer