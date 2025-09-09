Desafío Levantemos Chile hace entrega de 12 casas a familias de Quilpué damnificadas por megaincendio

Como parte del proceso de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, Desafío Levantemos Chile realizará este martes una ceremonia para hacer entrega oficial de 12 viviendas definitivas para familias damnificadas de Quilpué.

La ceremonia, se enmarca en el plan para levantar 50 casas en el sector Canal Chacao.

“Apostaron por cada uno de nosotros y nos devolvieron las ganas de vivir, porque la ayuda que entregan es real y una lo ve reflejado. Poco a poco, Canal Chacao está volviendo a ser el mismo, ahora las caras de las familias ya no son de pena”, destacó Yessenia Díaz, una vecina de 50 años que vive en Canal Chacao desde que nació y fue beneficiada.

Las 12 viviendas se suman a las dos entregadas en agosto, alcanzando un total de 14 soluciones definitivas en la comunidad, además del apoyo mediante tarjetas de reconstrucción.

Todas las casas, de 64 metros cuadrados en un solo nivel, están equipadas con ventanas termopanel, sistema cortafuegos y mobiliario completo, que incluye electrodomésticos y camas.

“Es increíble mirar hacia atrás y recordar que cuando llegamos a este lugar, solo veíamos escombros y rostros de desesperanza”, comentó el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell.

En esa línea, Birrell dijo que el impacto de este trabajo en las comunidades afectadas les demuestra que están “haciendo las cosas bien y que una colaboración coordinada entre el sector público y privado es la mejor manera de entregar ayuda de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.

El proyecto se ejecuta gracias a la venta de una propiedad donada a la organización por el filántropo Leonardo Farkas.

Las viviendas en Canal Chacao se suman a otras importantes iniciativas de la organización, como la entrega de 72 casas en Canal Beagle, más de 400 tarjetas de reconstrucción, la rehabilitación de sedes sociales y la reciente reconstrucción de la infraestructura del Jardín Botánico del Mar.