    Nacional

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    Las 52 familias que estaban instaladas en el lugar fueron informadas del desalojo hace 10 meses. Hubo una persona detenida por Carabineros.

    Por 
    Felipe Alcafus

    Durante la mañana de este martes comenzó a desarrollarse el desalojo de una toma ubicada en el acceso Troncal Sur, en el límite de las comunas de Quilpué y Villa Alemana, región de Valparaíso. El operativo policial busca despejar completamente el terreno fiscal para realizar un proyecto habitacional que contempla la construcción de 260 viviendas sociales.

    Las 52 familias que habitan el terreno fueron informadas de este desalojo hace 10 meses, y permitió que la cifra se redujera a 12 al momento de iniciar el operativo. Sin embargo, hubo una persona detenida por Carabineros tras oponerse al procedimiento. Alrededor del 90% de las personas que vivían en la toma eran inmigrantes en situación irregular.

    El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, afirmó que “vamos a tomar el tiempo que sea necesario”. Sin embargo, aseguró que debido al material de las viviendas y las maquinarias aportadas por la concesionaria del terreno es muy posible que culmine durante esta misma jornada.

    Tanto la Municipalidad de Quilpué como la de Villa Alemana realizaron durante los últimos meses varios operativos sociales en beneficio de las familias. En ese sentido, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, anunció que existirá un albergue disponible para las personas que lo requieran por un plazo de 72 horas.

    Además, recalcó que “esta es la segunda toma de Quilpué que se desaloja de una manera pacífica”.

    Respecto al proyecto habitacional, apuntó al bajo interés del gobierno por la compra de terrenos en el sector y aseguró que de realizarse “evidentemente nos viene a desahogar de los comités que están a la espera de que esto suceda”.

