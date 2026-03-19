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    Desbaratan banda dedicada al tráfico de drogas en “la pequeña Caracas”: utilizaban un radiotaxi para entregas

    La acción desarrollada en dos viviendas de Estación Central permitió capturar a seis sujetos, dos chilenos y cuatro colombianos. Según el detalle de la PDI, la banda también distribuía droga a distintos microtraficantes de la comuna.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PDI de Chile

    Un operativo encabezado por la Brigida de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Cerrillos permitió desbaratar una banda con miembros chilenos y extranjeros que se dedicaba al tráfico de drogas en el sector conocido como “la pequeña Caracas”, en Estación Central.

    “Estos sujetos no solamente hacían el acopio de esta sustancia ilícita, sino que ellos lo que hacían era distribuirla a distintos microtraficantes de la comuna. Para efectuar este tipo de traslado o entrega utilizaban un radiotaxi”, detalló sobre el modus-operandi del grupo el prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana de la PDI.

    Según detalló el fiscal Luis Isla de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos Centro Norte, la investigación del grupo se extendió por varios semanas.

    PDI de Chile

    “En base a eso, se solicitaron órdenes de detención y órdenes de entrada y registro que fueron ejecutadas el día de ayer”, explicó.

    La acción por parte de la PDI se ejecutó durante la noche del miércoles, en cumplimiento a una orden de entrada y registro desde la Fiscalía.

    En esa instancia, la policía logro incautar más de 68 kilos de Cannabis sativa, equivalentes a 68.000 dosis y avaluadas en 340 millones de pesos.

    Durante el operativo también se incautó más de 5 millones en efectivo, una cantidad de especificada de dólares, balanzas y tres vehículos, entre ellos el ya mencionado radiotaxi.

    Respecto a los detenidos, la policía logró capturar a cinco imputados. Según detalló Orellana, se tratarían todos de mayores de edad, dos chilenos y tres colombianos.

    Sobre los ciudadanos extranjeros, detalló lo siguiente: “Dos se encontraban en situación irregular y una de ellas estaba con una expulsión vigente y también tenía antecedentes anteriores por tráfico ilícito de drogas”.

    Durante la intervención de uno de los departamentos, también se controló a una ciudadana colombiana con expulsión vigente.

    Todos los detenidos pasarán a control de detención durante este jueves.

    Más sobre:PolicialEstación CentralPDITráfico de drogasDetenidosLa pequeña Caracas

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