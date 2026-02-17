SUSCRÍBETE
    Nacional

    Desconocidos asesinan a disparos a peatón en puente de Avenida Recoleta

    El homicidio ocurrió en un sector de alta concurrencia, mientras la policía efectúa diligencias para esclarecer el crimen, cuya motivación aún no ha sido determinada.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un violento homicidio se registró durante la tarde de este lunes en la Avenida Recoleta, a la altura del puente que cruza el río Mapocho, en el límite entre las comunas de Santiago y Recoleta, donde un peatón de nacionalidad venezolana fue acribillado con múltiples disparos en la cabeza por sujetos armados que se movilizaban en una camioneta.

    De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por antisociales, quienes descendieron del vehículo y, premunidos con armas de fuego, le dispararon en al menos seis ocasiones, concentrando los impactos principalmente en su cabeza.

    El ataque se produjo en un punto con alta afluencia de personas, lo que generó conmoción entre quienes transitaban por el lugar.

    Tras concretar el crimen, los agresores huyeron en dirección desconocida, mientras testigos intentaron brindar primeros auxilios a la víctima. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos debido a la gravedad de las lesiones, constatándose su fallecimiento en el sitio del suceso.

    Hasta ahora, se desconocen las motivaciones del homicidio, así como la identidad de los autores, antecedentes que forman parte de las diligencias en curso.

    El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que instruyó el trabajo de detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), quienes realizan peritajes balísticos, levantamiento de evidencias y revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de esclarecer la dinámica del ataque y dar con la identificación y captura de los responsables de este nuevo hecho de violencia en la capital.

    Más sobre:PolicialHomicidioRecoletaNacionalRegión Metropolitana

