Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Hasta el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) llegaron los abogados Gabriel Osorio y Arturo Fermandois para enfrentarse, una vez más, en una pugna en la justicia electoral por una candidatura senatorial.

Ambos abogados ya se habían enfrentado en 2013. Ese año el actual legislador por la Región Metropolitana Luciano Cruz-Coke (Evópoli) intentó ser senador por Antofagasta. Sin embargo, la oposición, representada por Osorio, llevó su candidatura al Tricel.

En esa disputa a Cruz-Coke lo defendió Fermandois. Sin embargo, esa vez el Tricel acogió los argumentos de la entonces oposición y rechazó la inscripción del actor dado que se estableció que Cruz-Coke no renunció un año antes a su cargo de presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

El duelo volvera a repetirse, pero esta vez Fermandois -reconocido abogado experto en derecho constitucional- defiende a la senadora Ximena Rincón (Demócratas). Esto debido a que el oficialismo y la DC -representados por Osorio- decidió impugnar su tercera candidatura senatorial por la Región del Maule.

El abogado Arturo Fermandois.

Los alegatos de esa causa fueron este viernes. Cada una de las partes tuvo 15 minutos para desplegar sus argumentos. Quienes supieron de estas exposiciones comentan que Fermandois argumentó que los requirentes expusieron una “inédita teoría sobre el cómputo de los plazos jamás aplicada en Chile”.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica expuso que a su juicio la “reclamación oficialista propone una teoría inédita revolucionaria sobre cómo deberían contarse los plazos de años en el ordenamiento jurídico y constitucional chileno, que no tiene sustento ni en la Constitución”.

Osorio, quien es experto en derecho electoral, en tanto expuso la propia jurisprudencia del Tricel para decir que la voluntad del legislador fue promover una reforma constitucional que limitara a dos periodos senatoriales. Por lo tanto sería ir contra la propia Constitución permitir que Rincón rompa el límite de las reelecciones para ir por un tercer periodo en el Maule.

El abogado Gabriel Osorio. MARIO TELLEZ

Luego de los alegatos, el Tricel deliberó y dejó el caso en acuerdo. “Certifico que esta causa quedó en estado de acuerdo ante los señores ministros del Excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo Prado, quien presidió, don Mauricio Silva, doña Adelita Ravanales, doña María Cristina Gajardo y don Gabriel Ascencio”, se lee en la resolución del Tricel.