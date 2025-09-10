Rincón y su misión para evitar que el Tricel impida su tercer periodo senatorial: ficha a Arturo Fermandois y prepara su respuesta

Ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) recurrieron la semana pasada los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) en contra de la reelección de la senadora por el Maule, Ximena Rincón (Demócratas), quien busca un tercer periodo como representante de esa región en el Senado.

Para responder a ese requerimiento, que fue ingresado por el abogado Gabriel Osorio representando al pacto oficialista, la senadora fichó a un reconocido abogado experto en derecho público. Según fuentes que saben del caso la representación de la líder de Demócratas será asumida por el constitucionalista Arturo Fermandois.

El trabajo de Fermandois se basará, principalmente, en desestimar la postura de los partidos oficialistas representados por Osorio , los que solicitan al Tricel que se revierta la aprobación de la candidatura de Rincón por parte del Servicio Electoral (Servel) . El principal argumento apunta a que la senadora ya ha sido electa en dos ocasiones, por lo que no se puede repostular, tal y como lo estableció la reforma constitucional de 2020.

Un fichaje conocido

Tras conocer la arremetida de los partidos de gobierno y la DC ante el Tricel, a finales de la semana pasada la parlamentaria por el Maule comenzó la búsqueda de un abogado.

Así, según fuentes del caso, se puso en contacto horas después de ingresado el escrito ante la justicia electoral con Fermandois , quien es especialista en derecho público, un área relevante en esta disputa jurídica dado que es la propia Carta Fundamental la que impide -según el oficialismo- la reelección de Rincón.

XIMENA RINCON - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En esa materia el socio del estudio Fermandois tiene una amplia experiencia. El también exembajador de Chile en Estados Unidos (2010-2012), además de una extensa carrera litigando ante tribunales, también formó parte de los asesores claves de Chile Vamos en el Acuerdo por la Paz de 2019 y siguió de cerca el proceso constitucional de 2023.

Además de eso, también ha emitido reconocidos informes en derecho sobre temas contingentes, como fue su opinión jurídica durante la acusación constitucional del exministro Andrés Chadwick o en la discusión por la mutualización de las isapres el 2024. En materia electoral, el nombre de Fermandois ha sido citado más de una vez en diferentes causas por su papers e informes jurídicos en la materia.

El también académico de la Universidad Católica (UC) asumió la representación de la senadora a comienzos de esta semana y quienes conocen del asunto afirman que ya trabaja en el escrito que ingresaría próximamente ante el Tricel para responder al requerimiento de los partidos oficialistas.

Osorio vs. Fermandois

Luego de que la defensa de Rincón ingrese su escrito, el Tricel fijará una audiencia para los alegatos. Según quienes conocen de la tramitación, aquello podría ocurrir, a fines de esta semana , día en el que ambas partes tendrán 10 minutos para exponer sus argumentos.

Pero esa instancia también será un verdadero déjà vu, ya que no será la primera vez en que Osorio, representando al oficialismo, alegará en una causa en la que su contraparte será Fermandois. Ambos reconocidos abogados ya litigaron en una causa electoral en el pasado.

Dragomir Yankovic/Aton Chile

En 2013 el actual senador por la Región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke (Evópoli) intentó ser senador por Antofagasta. Sin embargo, la oposición, representada por Osorio, llevó su candidatura al Tricel, instancia que finalmente acogió los argumentos de la entonces oposición y rechazó la inscripción del actor dado que se estableció que Cruz-Coke no renunció un año antes a su cargo de presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.