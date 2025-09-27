Detective de la PDI abatió a tiros a delincuente que intentó asaltarlo en La Florida

Un funcionario de la PDI dio muerte a tiros a un delincuente la noche de este viernes en la comuna de La Florida, luego de que, junto a un grupo de antisociales, intentara asaltarlo mientras se mantenía al interior de su automóvil, estacionado en la vía pública.

Según informó el teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda Cordillera de Carabineros, el hecho se registró en la intersección de Av. Trinidad Oriente con calle Manuel Rodríguez, donde el detective -que se encontraba de franco- había estacionado su vehículo para comprar en un local de comida rápida emplazado en las cercanías.

Ahí, agregó la autoridad, “ cinco sujetos, uno premunido con un arma de fuego, lo intimidan y él, al verse intimidado, extrae su arma fiscal de cargo y percuta alrededor de ocho disparos, donde dos impactan en un antisocial, en el rostro y en el cuello, y fallece de inmediato en el lugar”.

Los otros involucrados en el frustrado ilícito se dieron a la fuga en diferentes direcciones.

El delincuente abatido es un hombre adulto, cuya identidad se desconocía hasta la madrugada de este sábado. Hasta esa hora, tampoco era claro si alguno de los otros antisociales resultó herido en el hecho.

En el lugar trabaja personal del departamento 0S9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución, con el fin de encontrar al resto de la banda que participó en el delito.