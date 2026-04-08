Detective de la PDI hiere a bala a delincuente tras violento asalto en local de Cerrillos

Un violento asalto a un local comercial, ubicado en la comuna de Cerrillos, tuvo como resultado un delincuente herido por la intervención de un funcionario activo de la Policía de Investigaciones (PDI), quien repelió el ataque con su arma de servicio.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, en un inmueble de calle Héctor Orrego.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, el ataque se produjo cuando la banda delictual, integrada por al menos siete sujetos encapuchados, con guantes y movilizados en un vehículo sin placas patentes, irrumpieron en la propiedad que además funcionaba como almacén.

“Se trata de un asalto a un lugar habitado, con personas en su interior, que además tenían un emprendimiento de abarrotes, el cual es abordado por al menos siete sujetos (…) para la sustracción de la recaudación del día, aproximadamente 800.000 pesos”, detalló el persecutor.

El asalto fue interrumpido por un detective de la PDI, quien reside en el sector, el que al percatarse del delito y advertir la presencia de un arma de fuego en manos de uno de los antisociales, hizo uso de su armamento institucional.

“Este asalto es frustrado y repelido con un arma de fuego institucional por parte de un funcionario activo de la PDI, quien logra impactar a uno de los asaltantes”, explicó Rosas.

El detenido corresponde a un joven chileno de 18 años, quien resultó con una fractura en una de sus piernas producto del impacto balístico, encontrándose fuera de riesgo vital pero consciente.

Al respecto, el comisario Daniel Iturriaga, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Occidente, complementó señalando que el detective “se percata que en un local comercial cercano, alrededor de siete sujetos se encontraban realizando un robo con intimidación (…) al encontrarse con un arma de uno de los imputados, el referido funcionario hace uso de su arma de servicio, logrando impactar en uno de ellos”, indicó.

Armamento incautado y antecedentes

Durante la detención, se logró incautar un arma de alto calibre que portaba el imputado. “Se trata de una pistola .45, un calibre inusual de alto poder de fuego (…) y también un revólver con la inscripción de propiedad del Ejército Argentino”, precisó el fiscal Rosas, quien subrayó que ambas armas deberán ser periciadas.

Además, el antisocial mantiene antecedentes por delitos similares, específicamente por conducción de vehículos con encargo por robo cuando era menor de edad.

El Ministerio Público y la PDI trabajan en reconstruir la dinámica completa del asalto y el enfrentamiento. Entre las diligencias en desarrollo se incluyen peritajes balísticos, levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, revisión de cámaras de seguridad y toma de declaraciones a testigos.

“Tenemos que reconstruir toda la interacción (…) la recuperación de vainillas, el examen de residuos nitrados y el levantamiento de cámaras”, explicó el fiscal.

Asimismo, se indaga el actuar posterior al baleo, ya que vecinos del sector intentaron agredir al imputado mientras este permanecía en el suelo.

“Se logró contener con el personal policial (…) porque había personas que querían tener algún tipo de acción en contra del detenido”, señaló Iturriaga.

El detenido pasará a control de detención durante la jornada de este martes en el Noveno Juzgado de Garantía, donde será formalizado por los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego prohibida.

En tanto, continúa la búsqueda de los otros seis integrantes de la banda, quienes huyeron del lugar abandonando a su compañero herido.