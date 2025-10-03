SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a autor de grave atropello contra carabinero que realizaba fiscalización vehicular en Talagante

El aprehendido es un hombre adulto de nacionalidad chilena, quien mantenía una orden de detención vigente por infracción a la ley del tránsito. La Fiscalía pedirá su prisión preventiva.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Imagen referencial. Sebastian Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

A cinco días de un atropello intencional que dejó grave a un funcionario de Carabineros en Talagante, en el poniente de la Región Metropolitana, esta jornada fue detenido en la comuna de Melipilla el autor del hecho.

El efectivo fue embestido el pasado 27 de septiembre por un vehículo, cuyo conductor aceleró para evitar ser fiscalizado en la intersección de Avenida O’Higgins con calle La Quintrala.

Debido a la gravedad de las lesiones del uniformado, un helicóptero institucional debió aterrizar en la cancha del Estadio Municipal Lucas Pacheco Toro, para trasladarlo hasta la Clínica Las Condes.

De acuerdo con la institución policial, para lograr la identificación del hombre y su posterior detención, fueron clave las primeras diligencias realizadas por el OS-9 y otros equipos especializados, entre ellas las realizadas en un automóvil abandonado, marca Mazda, encontrado tras el hecho.

El coronel Francisco Painepan, del OS-9 de Carabineros, detalló que “queremos dar cuenta de la detención de un sujeto, adulto, chileno, quien había participado directamente en calidad de autor en los hechos que acontecieron el 27 de septiembre y que tienen relación con un control vehicular que hacía Carabineros de Talagante, cuando este sujeto se niega a este control y con su vehículo atropella al funcionario, dejándolo grave y dándose a la fuga”.

Así, se señaló que durante esta jornada, previa autorización judicial, se realizó el allanamiento de un domicilio en la comuna de Melipilla, donde fue detenido el acusado.

Sin embargo, antes de llegar a ese lugar, se constató que el sujeto intentó resguardarse en algunas comunas de la Región de Valparaíso. Con todo, se investigará si la vivienda donde fue aprehendido es de su propiedad, o de algún familiar o amigo, que prestó cobertura para su ocultamiento.

“En primera instancia intentó oponer un grado de resistencia con el fin de evitar su detención, y será presentado el día de mañana (viernes) en el Juzgado de Garantía, donde el Ministerio Público ya tiene conocimiento de los hechos y solicitará la medida más gravosa, que tiene que ver con la prisión preventiva de esta persona”, agregó Painepan.

Así, se señaló que el detenido cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas y lesiones menos graves, y mantenía dos órdenes de detención vigente, por delitos contra la ley de tránsito y por el homicidio frustrado contra el carabinero.

Actualmente, el policía afectado se mantiene en estado grave, pero estable en la Clínica Las Condes, a la espera de su evolución para ser trasladado al Hospital de Carabineros.

La institución policial maneja la hipótesis de que el sujeto quiso eludir el control policial para evitar ser detenido, por la orden que pesaba en su contra.

La fiscal de Talagante, Tania Sironvalle, agregó que “en horas de la tarde, fue detenido en la localidad de Leyda, específicamente en una parcela, el imputado que el día sábado 27, en una acción alevosa atropelló a un funcionario de la 23° Comisaría de Talagante, causándole lesiones de carácter extremadamente grave, para luego darse a la fuga”.

“Durante estos días en que lo hemos buscado, se han realizado allanamientos a distintos domicilios, en diversas comunas, como Talagante, El Monte, Cartagena y Melipilla. Realizamos medidas intrusivas como interceptaciones telefónicas, georreferenciación de antenas, pero lo más importante fue la colaboración de los vecinos de Talagante, quienes, conmocionados, aportaron antecedentes, con reserva de identidad, que nos han permitido reducir el cerco y permitir la detención del imputado”, añadió.

El sujeto será formalizado por el delito de homicidio frustrado contra carabinero en servicio y la Fiscalía Local de Talagante solicitará la prisión preventiva.

PolicialTalaganteCarabineroAtropello

