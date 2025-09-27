Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Un carabinero resultó gravemente lesionado la tarde de este sábado tras ser atropellado en la comuna de Talagante, mientras efectuaba labores de control vehicular en la intersección de Avenida O’Higgins con calle La Quintrala.

Constatado el suceso, un helicóptero institucional debió aterrizar en la cancha del Estadio Municipal Lucas Pacheco Toro, justo al término del primer tiempo de un partido que se disputaba entre los equipos Provincial Talagante y Cultural Maipú.

La maniobra obedeció a la urgencia de trasladar al funcionario policial -que había sido embestido a pocas cuadras del reducto deportivo- hasta una clínica particular, debido a la gravedad de sus lesiones, según confirmó la propia institución.

La situación generó sorpresa entre los asistentes, quienes presenciaron cómo el helicóptero descendía sobre el césped para cumplir con la evacuación médica del uniformado.

Hasta el momento, Carabineros no ha proporcionado mayores detalles en torno al estado de salud de la víctima, como también se desconoce si hay personas detenidas a raíz de esta situación.