SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Un funcionario policial fue embestido mientras realizaba un control vehicular. El hecho implicó que el vehículo aéreo institucional aterrizara en la cancha del Estadio Municipal Lucas Pacheco Toro, cuando se disputaba un partido de fútbol.

Por 
Roberto Martínez

Un carabinero resultó gravemente lesionado la tarde de este sábado tras ser atropellado en la comuna de Talagante, mientras efectuaba labores de control vehicular en la intersección de Avenida O’Higgins con calle La Quintrala.

Constatado el suceso, un helicóptero institucional debió aterrizar en la cancha del Estadio Municipal Lucas Pacheco Toro, justo al término del primer tiempo de un partido que se disputaba entre los equipos Provincial Talagante y Cultural Maipú.

La maniobra obedeció a la urgencia de trasladar al funcionario policial -que había sido embestido a pocas cuadras del reducto deportivo- hasta una clínica particular, debido a la gravedad de sus lesiones, según confirmó la propia institución.

La situación generó sorpresa entre los asistentes, quienes presenciaron cómo el helicóptero descendía sobre el césped para cumplir con la evacuación médica del uniformado.

Hasta el momento, Carabineros no ha proporcionado mayores detalles en torno al estado de salud de la víctima, como también se desconoce si hay personas detenidas a raíz de esta situación.

Más sobre:CarabineroTalagantePolicialHelicópteroNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

La primera C: comprensión

Investigan un homicidio con arma de fuego en block de departamentos de Peñaflor

Ghost of Yotei: la venganza como motor

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

4.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

5.
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante
Chile

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Investigan un homicidio con arma de fuego en block de departamentos de Peñaflor

Minvu descarta deudas con constructores de viviendas sociales y señala que el “Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha”

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”
El Deportivo

La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”

Japón golpea primero y se impone a Egipto en el estreno del grupo de Chile en el Mundial Sub 20

Pablo Lemoine tras la clasificación de los Cóndores al Mundial: “Queremos que la gente nos tome como un ejemplo”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina
Mundo

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Mitin político del actor Vijay termina en tragedia: al menos 36 personas fallecidas y 50 heridas tras estampida en India

Rusia niega ataque a la OTAN, pero advierte que “cualquier agresión tendrá respuesta decisiva”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición