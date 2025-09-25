SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a cinco sujetos que robaron camión cargado con 24.000 botellas de ron en Quilicura

Los aprehendidos corresponden a cuatro chilenos y dos extranjeros, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Cinco sujetos fueron detenidos esta jornada luego del robo de un camión, el cual estaba cargado con cajas de botellas de ron, el cual fue sustraído en el sector industrial de la comuna de Quilicura, en la zona norte de la Región Metropolitana.

Los detenidos, todos adultos, corresponden a cuatro chilenos con antecedentes y dos extranjeros, los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Según informó Carabineros, el hecho se alertó cerca de las 14 horas, cuando el vehículo de carga fue abordado por los delincuentes, en Camino Lo Boza con Américo Vespucio.

Mediante el dispositivo GPS del camión, se pudo advertir que los delincuentes intentaban trasladarse hasta la comuna de Lampa, transitando aún por Quilicura, lo que dio inicio a un seguimiento y traslado policial, donde se logró la detención de quien conducía.

Sin embargo, en ese momento no se halló la carga que se trasladaba en el contenedor del mismo.

La situación motivó que los efectivos policiales revisaran los traslados mediante el sistema de geolocalización, advirtiendo que antes de su llegada a Lampa, el vehículo se detuvo por varios minutos en una parcela de la calle José Miguel Carrera, del sector de Noviciado, de la comuna de Pudahuel, donde se efectuó la descarga de las especies.

Allí se pudo recuperar la suma de 2.000 cajas del licor, las que contenían cada una 12 botellas de ron añejado.

En el sector rural también se logró ubicar un vehículo que mantenía en cargo por robo vigente, el cual estaba en proceso de desmantelamiento.

