Detienen a ciudadano extranjero por doble homicidio ocurrido en febrero en Estación Central

Un sujeto de nacionalidad colombiana fue detenido durante este viernes por su eventual responsabilidad en el homicidio de dos ciudadanos peruanos, ocurrido en febrero pasado en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió específicamente el 9 de febrero, cuando las víctimas se encontraban en el acceso de un cité, en la calle Obismo Umaña, a metros de la Alameda, cuando los hombres de 50 y 60 años fueron atacados con un arma de fuego.

En primera instancia, uno de los afectados falleció en el lugar, mientras el otro quedó gravemente herido, aunque posteriormente perdió la vida.

El comisario Sergio Mendoza, de la BH Centro Norte, detalló que “el día de hoy en horas de la mañana se materializó una orden de detención en contra de una persona de nacionalidad colombiana de 27 años y con una situación migratoria irregular en el país, imputado por el doble homicidio con arma de fuego en contra de dos personas de nacionalidad peruana, ocurrido el 9 de febrero del 2025 en Estación Central”.

La autoridad policial detalló que las labores investigativas permitieron establecer la agresión tuvo su origen en rencillas anteriores entre bandas criminales que operan en comunas de la zona norte de la Región Metropolitana, como Recoleta e Independencia.

El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público y pasará a control de detención durante este sábado.