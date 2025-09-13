Detienen a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú: robo fue avaluado en más de $6 millones

Este sábado, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a cuatro funcionarios tras ser encontrados robando cables eléctricos en un camión fiscal en Maipú de la región Metropolitana.

Según PDI, el material de cobre fue avaluado en más de $6 millones.

Los sujetos trabajan en el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de la municipalidad de Maipú.

El subprefecto Patricio Ruíz, jefe de las Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) Pudahuel, declaró que “los oficiales logran percatarse que desde un vehículo con logotipos de una empresa sanitaria municipal estaban realizando una descarga hacia el interior de un domicilio particular en un sector residencial ajeno al sector empresarial o industrial de la comuna, por lo anterior verificaron la situación con las personas”.

“Se logró verificar que estas personas no tenían ningún tipo de autorización para realizar dicho labor ni mantener almacenado en domicilios particulares alrededor de 600 kilos de cable robado", comentó.

Los detenidos pasaron a control de detención esta mañana con investigación que llevará la Fiscalía de Flagrancia Occidente.