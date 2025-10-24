Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Este jueves, se concretó una triple audiencia de formalización por una serie de homicidios cometidos en el último tiempo en la Región Metropolitana, lo que dejó un saldo de cuatro delincuentes enviados a prisión preventiva por el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.

En específico, se trata de hechos que ocurrieron este año en las comunas de La Pintana, Lampa y Peñalolén, que terminó con sus víctimas muertas por el actuar de los imputados, quienes terminaron presos.

Las diligencias investigativas se llevaron a cabo por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía en conjunto a la Policía de Investigaciones (PDI) y que obtuvo resultados.

Homicidio en feria de Peñalolén

El hecho más reciente por el que fueron formalizados corresponde a un homicidio registrado en una feria libre de la comuna de Peñalolén.

El crimen se registró el 10 de septiembre pasado durante la mañana, en la calle Los Molineros, cuando una víctima de 36 años recibió una serie de disparos mientras se encontraba a bordo de su vehículo. Los atacantes eran dos sujetos que transitaban a pie.

Las pesquisas de la PDI permitieron la detención de un hombre de nacionalidad chilena de 23 años.

Al respecto el fiscal Leonardo Tapia, señaló que “una persona que se encontraba en su vehículo, fue abordada por dos sujetos en una feria libre, dándole una gran cantidad de impactos, causándole la muerte”.

“Fue un caso relevante debido a la gravedad de los hechos y producto del tránsito de personas por el lugar”, agregó Tapia. “El día de hoy se concretó la detención de uno de los sujetos, realizando allanamientos en su domicilio, encontrando droga incluso”, agregó el fiscal Tapia.

El detenido fue formalizado por el delito de homicidio simple y tráfico de drogas. El sujeto fue considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Por este hecho se fijaron 120 días de investigación.

Asesinato de boliviano en Lampa

Otro de los hechos investigados por el ECOH, fue el homicidio de un sujeto de nacionalidad boliviana, ocurrido el 15 de julio pasado.

El fiscal Roberto Contreras detalló que “hoy se llevó a cabo la formalización en contra de dos imputados, a quienes se les atribuye la participación culpable en un delito de homicidio, en el sector de Camino Noviciado de Lampa”.

De acuerdo a lo expuesto por el persecutor, los sujetos a eso de las 19 horas, trasladaban contra su voluntad a un hombre de nacionalidad boliviana, a quien trasladaron al remoto sector de la comuna de Lampa.

Ya en el lugar de los hechos, le dispararon a corta distancia, provocándole la muerte. Los imputados también fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, además de contar con antecedentes por otra serie de delitos. Por este hecho se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Homicidio en La Pintana

El 16 de abril pasado, en la calle Pablo Neruda de La Pintana, un hombre fue asesinado en la vía pública con arma de fuego. La víctima se encontraba acompañada y pese su acompañante también recibió un impacto de bala en la cabeza, sobrevivió.

Por este hecho se logró la detención de un hombre de 21 años, de nacionalidad chilena y con una serie de antecedentes penales previos.

El fiscal Jorge Cáceres, afirmó que “el sujeto disparó en contra de dos víctimas, resultando una de ellas fallecidas y otra gravemente herida”.

En este hecho fue clave la revisión de cámaras de seguridad, el testimonio de testigos, revisión de evidencia balística y el análisis de redes sociales, lo que permitió dar con el autor de los disparos.

“El tribunal dispuso la prisión preventiva por el peligro para la seguridad de la sociedad y por el peligro de fuga el imputado”, agregó el persecutor. Por este hecho se fijaron 100 días de investigación.