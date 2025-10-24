SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Delincuentes fueron enviados a prisión por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, además del riesgo de fuga. Dos de ellos son jóvenes de 21 y 23 años.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Trabajo ECOH y PDI permitió concretar las detenciones. PDI del Maule

Este jueves, se concretó una triple audiencia de formalización por una serie de homicidios cometidos en el último tiempo en la Región Metropolitana, lo que dejó un saldo de cuatro delincuentes enviados a prisión preventiva por el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.

En específico, se trata de hechos que ocurrieron este año en las comunas de La Pintana, Lampa y Peñalolén, que terminó con sus víctimas muertas por el actuar de los imputados, quienes terminaron presos.

Las diligencias investigativas se llevaron a cabo por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía en conjunto a la Policía de Investigaciones (PDI) y que obtuvo resultados.

Homicidio en feria de Peñalolén

El hecho más reciente por el que fueron formalizados corresponde a un homicidio registrado en una feria libre de la comuna de Peñalolén.

El crimen se registró el 10 de septiembre pasado durante la mañana, en la calle Los Molineros, cuando una víctima de 36 años recibió una serie de disparos mientras se encontraba a bordo de su vehículo. Los atacantes eran dos sujetos que transitaban a pie.

Las pesquisas de la PDI permitieron la detención de un hombre de nacionalidad chilena de 23 años.

Al respecto el fiscal Leonardo Tapia, señaló que “una persona que se encontraba en su vehículo, fue abordada por dos sujetos en una feria libre, dándole una gran cantidad de impactos, causándole la muerte”.

“Fue un caso relevante debido a la gravedad de los hechos y producto del tránsito de personas por el lugar”, agregó Tapia. “El día de hoy se concretó la detención de uno de los sujetos, realizando allanamientos en su domicilio, encontrando droga incluso”, agregó el fiscal Tapia.

El detenido fue formalizado por el delito de homicidio simple y tráfico de drogas. El sujeto fue considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Por este hecho se fijaron 120 días de investigación.

Asesinato de boliviano en Lampa

Otro de los hechos investigados por el ECOH, fue el homicidio de un sujeto de nacionalidad boliviana, ocurrido el 15 de julio pasado.

El fiscal Roberto Contreras detalló que “hoy se llevó a cabo la formalización en contra de dos imputados, a quienes se les atribuye la participación culpable en un delito de homicidio, en el sector de Camino Noviciado de Lampa”.

De acuerdo a lo expuesto por el persecutor, los sujetos a eso de las 19 horas, trasladaban contra su voluntad a un hombre de nacionalidad boliviana, a quien trasladaron al remoto sector de la comuna de Lampa.

Ya en el lugar de los hechos, le dispararon a corta distancia, provocándole la muerte. Los imputados también fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, además de contar con antecedentes por otra serie de delitos. Por este hecho se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Homicidio en La Pintana

El 16 de abril pasado, en la calle Pablo Neruda de La Pintana, un hombre fue asesinado en la vía pública con arma de fuego. La víctima se encontraba acompañada y pese su acompañante también recibió un impacto de bala en la cabeza, sobrevivió.

Por este hecho se logró la detención de un hombre de 21 años, de nacionalidad chilena y con una serie de antecedentes penales previos.

El fiscal Jorge Cáceres, afirmó que “el sujeto disparó en contra de dos víctimas, resultando una de ellas fallecidas y otra gravemente herida”.

En este hecho fue clave la revisión de cámaras de seguridad, el testimonio de testigos, revisión de evidencia balística y el análisis de redes sociales, lo que permitió dar con el autor de los disparos.

“El tribunal dispuso la prisión preventiva por el peligro para la seguridad de la sociedad y por el peligro de fuga el imputado”, agregó el persecutor. Por este hecho se fijaron 100 días de investigación.

Más sobre:PolicialSeguridadLampaPeñalolénLa PintanaECOHPrisión preventiva

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

El incierto fin de Conaf a pocas semanas de la temporada de incendios: decisión final depende del Presidente

Exfiscal Arias por caso SQM: “Esta absolución es de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

4.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva
Chile

Detienen a cuatro sujetos vinculados a homicidios cometidos en la Región Metropolitana: quedaron en prisión preventiva

Expresidente Frei asegura que en Chile se debe dejar “atrás las rencillas, los insultos y las descalificaciones”

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco
Negocios

Ya hay fecha para presentar ofertas por la empresa dueña de estaciones de servicio de Aramco

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Megaproyecto conservacionista Puchegüín: Campaña internacional para adquirir hacienda en Cochamó ya ha recaudado 80% del monto

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”
El Deportivo

Gustavo Álvarez revela diálogo clave para igualar ante Lanús: “En el 0-2 estaba convencido de que no lo íbamos a perder”

Mauricio Pellegrino y el penal que cobran a favor de la U en el último minuto: “Nos da un poco de bronca”

La U festeja el agónico empate ante Lanús: “Queda la tranquilidad de que dejamos la llave abierta”

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas
Mundo

Putin califica de “acto inamistoso” las sanciones de EE.UU. contra las dos principales empresas petroleras rusas

Países árabes e islámicos condenan el visto bueno del Parlamento israelí a la anexión de Cisjordania

Cómo China se apronta a superar a Estados Unidos como líder mundial en energía nuclear

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales