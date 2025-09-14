Detienen a dos imputadas por tráfico de drogas en Arica: portaban casi 25 kilos de clorhidrato de cocaína y ketamina

Este domingo, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones Arica detuvieron a dos imputadas por el delito flagrante de tráfico de drogas.

Esta detención se realizó en Arica, luego de que fueran sorprendidas portando clorhidrato de cocaína y ketamina.

El trabajo investigativo de esta brigada especializada, en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Arica, permitió detectar a una estructura criminal dedicada a la internación de diversas drogas a territorio nacional a través de la frontera con Perú.

Esto se logró por medio de vehículos modificados para transportar ocultas las sustancias.

La subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brigadas Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica explicó que “las imputadas, de nacionalidad peruana y mayores de edad, quienes ingresaron en calidad de turistas por el Complejo Fronterizo Chacalluta en un vehículo con placa patente peruana acondicionado para internar droga a nuestro país, fueron sorprendidas transportando 23,4 kilos de clorhidrato de cocaína y más de un 1 kg de ketamina”.

Por instrucción del Ministerio Público, las imputadas fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización.