Detienen a dos integrantes de banda dedicada a encerronas en el sector oriente de la capital
Los sujetos habrían participado del robo de un vehículo el jueves pasado en la comuna de Vitacura.
La Policía de Investigaciones (PDI) a través de personal de Fuerza de Tarea EPA (Encerronas, Portonazos y Abordazos) logró detener a dos sujetos que habían participado en una encerrona el jueves pasado en la comuna de Vitacura.
El hecho habría ocurrido a las 22 horas, en que la víctima fue una mujer de nacionalidad belga.
La PDI llevó a cabo diversos allanamientos en tres comunas del sector norponiente de Santiago, en que dentro de los domicilios encontraron elementos usados para cometer los delitos y vestimentas que habrían sido sustraídas de otros ilícitos.
El subcomisario Joan Meza señaló que “en cuanto a los detenidos, corresponden a dos personas de nacionalidad chilena, ambos adultos, uno de ellos con antecedentes policiales previos”.
El detective además dijo que actualmente se trabaja en la identificación y “pronta detección del resto de la estructura criminal”.
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