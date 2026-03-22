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    Hallan a hombre muerto en vía pública Conchalí: cadáver presenta impactos de bala

    Hay un sujeto relacionado al hecho. Sin embargo, se mantiene hospitalizado por lesiones con arma blanca.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial. Diego Martin

    Carabineros de Chile confirmó el hallazgo del cadáver de un hombre en la vía pública durante la mañana de este domingo, en la comuna e Conchalí, Región Metropolitana.

    De acuerdo a información preliminar, entregada por la institución, personal policial se constituyó cerca de las 07.45 horas de este domingo en la intersección de la avenida Cardenal José María Caro con pasaje Cacique Pillolco.

    En ese lugar se verificó la presencia de un hombre adulto tendido en la calzada. Éste no poseía signos vitales y presentaba lesiones por impactos balísticos.

    Testigos apuntaron que, producto de una discusión, un sujeto efectuó disparos contra la víctima.

    Paralelo a ello, se reportó el ingreso de un hombre lesionado por arma blanca al Hospital San José, en Independencia. Este sujeto se encuentra fuera de riesgo vital, pero es vinculado al procedimiento antes descrito.

    Por lo pronto, se espera que la Fiscalía determine diligencias para esclarecer aún más los detalles del caso.

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